Ý¯ºä46¿·¥»¥ó¥¿¡¼ÅªÌîÈþÀÄ¤ÎÁÇ´é¤ò¿¼·¡¤ê¡¡¡È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¡É¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
¡ÖVenue101 ¡Ê#90¡Ë¡×
£¶·î28Æü¡ÊNHKÁí¹ç23»þ00Ê¬¡Á¡ËÊüÁ÷¤Î¡ÖVenue101 ¡Ê#90¡Ë¡× ¤ÏÝ¯ºä46¡¢ano¡¢ONE N¡Ç ONLY¤¬ÅÐ¾ì¡£Ý¯ºä46¿·¥»¥ó¥¿¡¼»°´üÀ¸¡¦ÅªÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê´ë²è¤äano¤Îºî»ì¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡¢ÆîÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤Ç¥Ð¥º¤ë5¿ÍÁÈONE N¡Ç ONLY¤¬¤Ê¤¼ÆîÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£
Ëè½µÅÚÍË23»þ¡¢NHK101¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖVenue101¡×¡£¡ÖÅÚÍË23»þ¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢MC¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¡¦Ç®¤¯¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£¢£¿·¥»¥ó¥¿¡¼»°´üÀ¸¡¦ÅªÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢ÈÖÁÈÆÈ¼«¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¡É¤Ç¾Ò²ð¡ÊÝ¯ºä46¡Ë
º£Ç¯°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ý¯ºä46¡£º£²óÈäÏª¤¹¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤Ï¡¢»°´üÀ¸¤ÎÅªÌîÈþÀÄ¡Ê¤Þ¤È¤Î¤ß¤ª¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤³¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅªÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤ê¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î´Ö¤Ç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¡É¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤Ë´ð¤Å¤ºîÀ®¡£¡ÖÅªÌî¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¡ÖÅªÌî¤òÆ°Êª¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹àÌÜ¤Þ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤«À¸ÊüÁ÷¤ÇÂç¸ø³«¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¿·¥»¥ó¥¿¡¼ÅªÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡ÖMake or Break¡×¤ÎÀ¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£¢£Ëè²óÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢ÆÈÆÃ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¡£¡Ä¤½¤Îºî»ì¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¡© ¡Êano¡Ë
¹ÈÇò¤Ç¤â²Î¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Á¤å¡¢Â¿ÍÍÀ¡£¡×¤ä¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤ÎÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿£Ã£Í¥½¥ó¥°¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¡¢¤µ¤é¤Ë´öÅÄ¤ê¤é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀäÀäÀäÀäÂÐÀ»°è¡×¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËÏÃÂê¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ëano¡£º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îano¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢ÆÈÆÃ¤«¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼·¡¤ê¡£¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¶Ê¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ºî»ì¤ò¤³¤Ê¤¹ ano¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤ë¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤¬¡ª
¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡Ä¡©
²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢ano ¤¬¥Ð¥ó¥É¡¦I¡Çs Ì¾µÁ¤ÇµîÇ¯È¯É½¤·¤¿¶Ê¡ÖPast die Future¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡£ano¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¡¢·ã¤·¤¤´¶¾ð¤¬ÅÇÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢ano¤¬¥®¥¿¡¼À¸±éÁÕ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¢£ÆîÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤Ç¥Ð¥º¤ë5¿ÍÁÈ¡ªÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆîÊÆ¿Ê½ÐÀïÎ¬¤È¤Ï¡©¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë
Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖComing Up¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£·î6·î18Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ONE N¡Ç ONLY ¤¬ Venue101 ¤Ë½éÅÐ¾ì¡ªTikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬ÆüËÜÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç 1 °Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î40¡ó¤¬¡¢³¤³°¤Î³§¤µ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÆîÊÆ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬Âç¤¤¯¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î²ÎÉ±¡¦¥·¥ã¥¡¼¥é¤¬Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µîÇ¯¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÆîÊÆ¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÈà¤é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆîÊÆ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£
ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤ÏÌöÆ°Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖBLAST¡×¡£Èà¤é¼«¿È¤¬³Ú¶Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡¢Latin ¤È J-POP ¤ÎÍ»¹ç¡ÖJatin POP¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¢£ÈÖÁÈ´ë²è¡ÖIKU TIMES¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷ 100 Ç¯´ë²è¡ª¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥º¥½¥ó¥°¡×
£Í£Ã¡¦À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖIKU TIMES¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï 100 Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤È¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥º¥½¥ó¥°¡×¡£³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ý¯ºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö±Ó¿Í¡×¡£ano ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ£³Ú¤ë¡ª¥ß¥ß¥«¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÌ£³Ú¤ë¡ª¥ß¥ß¥« ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡£ONE N¡Ç ONLY¤ÎHAYATO ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤«¤é¡ÖÃî»õ·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡ÖVenue101 ¡Ê#90¡Ë¡× ÊüÁ÷Í½Äê¡Ú½Ð±é¡¦¶ÊÌÜ¡Û ¢¨¸Þ½½²»½çano¡ÖPast die Future¡×Ý¯ºä46¡ÖMake or Break¡×ONE N¡Ç ONLY¡ÖBLAST¡×¡Ú»Ê²ñ¡Û ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¦À¸ÅÄ³¨Íü²Ö ¡Ú¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Û ÉþÉôÈ¼Â¢Ìç¡ÚÆü»þ¡Û 2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ00Ê¬¡Á23»þ30Ê¬ ¡ãNHKÁí¹ç¡¦À¸ÊüÁ÷¡ä¢¨NHK ¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¡¦1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®