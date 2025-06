ステート オブ エスケープが伊勢丹新宿店にてポップアップ開催。前後半で異なる世界観と先行アイテムに注目

オーストラリア発のハンドメイドバッグブランド、ステート オブ エスケープ(STATE OF ESCAPE)が、7月23日から8月5日まで、伊勢丹新宿店にてポップアップを開催します。Courtesy of LITTLE LEAGUE INC.今回のポップアップは、前半と後半で雰囲気を変える二幕構成となり、コラボレーションアイテムや新色、新作のポーチなど、ブランドの世界観を存分に楽しめるラインアップとなっています。また、一部アイテムはポップアップ先行販売となり、いち早く夏の装いに取り入れるチャンスです。

Courtesy of LITTLE LEAGUE INC.7月23日からの前半には、福祉を起点に新たな価値と文化を創出するヘラルボニー(HERALBONY)とのアーティストコラボレーション第5弾が展開されます。「異彩を、放て。」をミッションに掲げるヘラルボニーが、障害のある作家たちの感性をプロダクトに昇華させ、ブランドの代表作であるEscapeやFlying Soloに加え、新作Everyday Pouchに特別なシルクスクリーンプリントを施しました。今回フィーチャーするのは契約作家・marina氏の作品「marina-moji004」。数量限定のアートピースとなるこれらのアイテムは、バッグというキャンバスに描かれる繊細で力強いアートが日常に溶け込みます。なお、Everyday Pouchはホワイトのみ先行販売となります。Courtesy of LITTLE LEAGUE INC.7月31日から始まる後半には、ブランドを象徴するEscape collectionから新色がお披露目となります。淡くやさしいPuttyとSage green、凛としたMystic blueが人気モデルを爽やかに彩り、さらに今春デビューしたEveryday PouchにもMystic Blueが新たに追加されます。そのほか定番ブラックなど幅広いカラーとサイズが展開され、自分らしいスタイルに合わせてセレクト可能です。Courtesy of LITTLE LEAGUE INC.ミニマルなデザインと程よい収納力で日々に溶け込むEveryday Pouchは、バッグの中身までモダンに演出できる実用性も魅力。これからの季節にぴったりなアイテムがそろう今回のポップアップに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。Courtesy of LITTLE LEAGUE INC.期間:7月23日(水) 〜 8月5日(水)場所:伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ・財布 / プロモーション東京都新宿区新宿3丁目14-1営業時間:10:00 - 20:00marina東京都内特別支援学校在学中。お寿司とゲーム(マリオカート)と、お料理すること、絵を描くことが大好き。シール、スタンプ、ドリッピングなど様々な絵作りをするなか、一番気に入っているものは、古代なのか宇宙なのか未来の言語なのか、彼女なりのタイポグラフィをノート一面に書き綴っているものである。ステート オブ エスケープ(STATE OF ESCAPE)Brigitte MacGowanとDesley Maidmentがオーストラリアのシドニーで始めたハンドメイドバッグブランド。“ユニークかつエッジーで、美しくデザイン性のあるキャリーオールを作る”というコンセプトのもと、色鮮やかで印象的なバッグを展開している。軽量で柔らかく肌当たりのよいネオプレン素材のボディに、ショルダーとしてセーリングロープを使用したすべてのコレションは、超軽量でありながら頑丈で、コンパクトに畳め、水洗いが出来る使いやすさも兼ね備える。お問い合わせ:リトルリーグ インク0800-300-1291