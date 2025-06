【ビルボード大阪ライブ情報】 世代を超えて愛され続けるロックバンド・リンドバーグが、今年も大好評のビルボードライブ。ツアーを開催する。

大阪は8月28日(17時半、20時半)1989年のメジャーデビュー以来、「今すぐKiss Me」「BELIEVE IN LOVE」「もっと愛しあいましょ」など、多くのヒット・ソングを世に送り出してきた。25枚目シングルの「every little thing every precious thing」は阪神タイガース・藤川球児監督の現役時代の登場曲として知られている。今年4月の甲子園球場開幕戦では、ボーカルの渡瀬マキがグラウンドで熱唱、スタンドを大いに沸かせた。

2002年の解散を経て、2014年から本格的に再始動。そして昨年、デビュー35周年を迎えた今もなお、変わらぬ情熱で唯一無二のサウンドを届け続けている。