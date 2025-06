04 Limited Sazabysが6月21日、22日に主催フェス<YON FES 2025>を、地元・愛知県にある「愛・地球博記念公園(モリコロパーク)」にて開催した。 ◆写真 <YON FES>は2016年4月の第1回から年に一度開催され、途中コロナ禍での中止を挟みながらも、今回が8度目の開催となった。彼らを育ててくれた地元とライブハウスへの恩返しと、これからのロックシーンを盛り上げたいという思いから始まったイベントだ。 今回、彼らの呼びかけに集まったのは、MONGOL800やUNISON SQUARE GARDEN、HEY-SMITHといった先輩バンドに加え、マカロニえんぴつ、My Hair is Bad、フレデリックなどの人気ロックバンドや、次世代ロックシーンを担う若手バンドを迎えた計21組。その中の10組が初出演として新たな化学反応を見せながら、2日間に渡って熱いパフォーマンスを繰り広げた。 現在、プレイリストも公開中だ。 <YON FES 2025>公式プレイリスト:https://04ls.lnk.to/yonfes2025 写真◎ヤオタケシ / 藤井拓 / 瀧本“JON”…行秀 / ヤマダマサヒロ / かい 関連リンク◆<YON FES 2025>オフィシャルサイト

