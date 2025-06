日本のみならず、アジアから欧米に至るまで世界中から注目を集める日本の音楽/ミュージシャンの魅力をひとりでも多くの音楽リスナーに届けるべく、毎週火曜日夜21:30から放送されている音楽ラジオ番組が、interfm「TOKYO MUSIC RADAR」だ。 毎週今をときめくアーティストをゲストに迎え、アーティスト同士ならではのミュージシャン・トークを繰り広げているのが、MCを担当するNagie Laneのmikako。そして今回、そんな「TOKYO MUSIC RADAR」にやってきたのは、シンガーソングライターであり、生粋のギタリストでもあるReiだった。 これまで一切リリースするつもりはなかったというベストアルバムを誕生させたのは何故なのか、ギタリストとして、シンガーとして、ソングライターとして、彼女はどのような自意識を持っているのか…貴重な発言がポンポン飛び出した、ふたりの会話をもれなくお届けしよう。 ──(mikako)はじめまして。なんとお呼びすればいいんでしょう。Reiさん?Reiちゃん? Rei:Reiちゃんで。 ──(mikako)では私のことも、mikakoちゃんって呼んでください(笑)。ちょっと照れます。幼少期をニューヨークなど海外で過ごし10歳でバンド活動を始めたReiちゃんですが、ギタリストとしても国内外で高い評価を得ながらも、歌声にはギターのような泣きや憂いもありつつ、少女のような可憐さもありますよね。自由で変幻自在な感じもあって、個人的にもReiちゃんにはとても魅力を感じていました。 Rei:ありがとうございます。ギターのことを言われることは結構多くて、もちろん私の音楽で何か魅力を感じていただけるのであれば間口は何でもいいんですけど、私、SSWとしてこれまで10年の間に11アルバムもリリースしてきたんです。 ──(mikako)すごい、1年1枚以上っていうことですね。 Rei:曲も書いてるし歌詞も書いてるし歌も歌ってるしっていう。多角的に私を見ていただけたら嬉しいなって思うんです。 ──(mikako)デビュー10周年を迎えたということで、率直にいかがですか? Rei:私、時間を感じるのがすごく遅いタイプで、1日を1週間ぐらいに感じたりするので、だから10年って言ったらすごく長く感じるんですけど、その時々で目の前にあることに一生懸命に向き合ってきたっていう自信だけはあります。上手にできなかった時とか結果に結びつかなかったこともたくさんありましたけど、そういう紆余曲折があるほど音楽表現は深くなるとも思っているので、これからの自分の音楽の濃度を上げていくための10年になっていたらいいなって思います。 ──(mikako)10年前に描いていた自分と今の自分に、違いやギャップはあります? Rei:例えば武道館に立つとか東京ドームとか当時は思っていたんですけど、でもフェンダーとエンドースするとかナイル・ロジャーズと一緒に共演したりとか、想像の範疇を超えることもあって、ある意味自分の夢を叶えてような事象でもあるので、悔しい気持ちも感謝する気持ちもありますね。今いる場所に納得はしています。mikakoちゃんは、デビューした時に叶えたいと思って、叶ったことってありますか? ──(mikako)Nagie Laneに加入する前から、歌手になりたいと同時にラジオ番組を持ちたいってずっと思っていたんです。だから、この「TOKYO MUSIC RADAR」のDJとしてここにいられるのがすごく嬉しいことなんです。 Rei:シンガーにもなってラジオパーソナリティーにもなれたってすごいね。夢を叶えてますね。私もすごいラジオ好きだから共感します。私、ラジオ専用のgoogleカレンダーがあって、10分前にピピって携帯が鳴るようにしているの。 ──(mikako)結構ラジオを聞いてるんですか? Rei:めちゃくちゃ聞いてます。ソロアーティストだと喋り相手がステージにいないんですよ(笑)。だからひとりでの日本語のおしゃべりを学びたくて、ラジオを聞き始めて。 ──(mikako)声に言霊が乗って伝わってくる媒体だから私もずっと好き。そんなReiちゃんですが、10周年を経て、音楽へのアプローチの仕方とかも変わったりしましたか? Rei:その前までは、割と心の質量が決まってて、そこからケーキをスライスして切り取っていくような感覚で曲を作っていたんです。だから、曲を作るたびにそのケーキが削れていくというか小さく欠けていくっていう感覚があって、1作品作るとなんかスポンジのカスみたいな感じになって、それでまたケーキを作り直すみたいになって疲弊していたんですよね。でも最近は…なんていうのかな、自然と再生する植物みたいな、実をもぎ取っても、またそこから芽が出てお花が咲いて実が鳴るような感じになったかなと思ってます。健やかに持続可能な形で曲を作れているかなっていう感覚はあります。 ──(mikako)6月18日にリリースとなったベストアルバム『FRUIT』もだいぶボリューミーですよね。どんな内容になりましたか? Rei:通常版は20曲収録しています。新曲の「SODA!」は東京ガールズコレクションのランウェイのために作った曲なんですけど、『FRUIT』の新曲でもあったので、ゴスペルやR&Bっぽいアフロ・アメリカンのルーツとかアメリカのポップスを感じさせる要素を色々ミクスチャーした曲にしたんです。残りの曲は、シングルカットした曲を時系列に並べています。初回盤だと私がセレクトした20曲がもう1枚あったりライブ映像が入っているDVDが入っていたりして、もりもりです。 ──(mikako)限定盤の2枚は、『CD1 - Sunny Side - 』『CD2 - Reiny Side - 』と名付けられていますけど、この名前は? Rei:Sunny Sideがシングルカットを時系列順に並べた20曲で、自他ともに認めるベストみたいな意味。Reiny Sideは、Reiという名前にちなんで、2025年に自己紹介する上で欠かせない要素を含んだ20曲っていう感じになってます。 ──(mikako)A面B面的なところもありつつ? Rei:私、作品を作るときは全部リード曲だって思って作っているので、タイミングだったりキュレートする形が違うと皆さんに違った風に届くのかなと思って、もう1枚用意した作品集ですね。 ──(mikako)アートワークもReiちゃんが担当されたんですよね? Rei:そうなんです。今回はアートディレクションもやらせていただいて、歌詞カードも歌詞にちなんだ写真を撮り下ろして。ジャケットもフルーツのモチーフをたくさん含んだアートワークになってます。 ──(mikako)音楽のみならず、アートに対するアンテナも立っていますよね。 Rei:美術はすごく好きで、絵を見に行ったり描いたりも小さい頃から好きでした。音楽って耳で聞くだけじゃないと思ってて、自分が尊敬するミュージシャン…ビョークとかUA、セイント・ヴィンセントとかも好きなんですけど、ファッションもアートワークも音楽も発言とか行いも全てが総合的に音楽を紡いでいる要素になっているアーティストがすごく好きで、自分も五感を使って身体全体から音楽を表現しているような人になりたいなと思って。 ──(mikako)SNSでの言葉の紡ぎ方や動画からも、その魅力は感じます。アルバムのタイトルは、何故『FRUIT』にしたんですか? Rei:これまで自分が育てて実らせてきた音楽の青果…その成果をひとつのフルーツバスケットとして集約したっていう意味で『FRUIT』っていう名前にしました。 ──(mikako)いいですね、フルーティでジューシーな感じがして。 Rei:やっぱりカスカスの果実だと搾れないので、いつもフレッシュで瑞々しい新鮮な喜びを感じたいし、身が詰まってる方がいいじゃないですか。なんか香りもしてきて、視覚的にもカラフルでいいなと思って。 ──(mikako)フレッシュでジューシーな感じがReiちゃんっぽい。 Rei:『FRUIT』を聴いていただくと、本当にいろんな曲調…シティポップっぽいものもあるしジャジーなものとかクラシックっぽいもの、もちろんブルーズもポップスもあるんですけど、自分はやっぱり好奇心旺盛でカラフルな人間なんだなと思って。お洋服も色が入っているものが好きだし。 […]

The post 【インタビュー】Rei、10年間で実った青果をカラフルに凝縮、ベストアルバム『FRUIT』の瑞々しい成果 first appeared on BARKS.