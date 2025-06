◆キム・ヒョンジュン、デビュー20周年記念ライブ開催

【モデルプレス=2025/06/26】SS501(ダブルエス ごーまるいち)の“永遠のマンネ”キム・ヒョンジュンが、8月2日に東京・新宿ReNYにて、デビュー20周年記念ライブ「20th Anniversary Live『20/20 : PAST ⇆ FUTURE』」を開催することが決定した。2005年、K-POPシーンを牽引したボーイズグループ・SS501がデビュー。当時、ビジュアル・実力ともに高い完成度を誇り、日本でも人気を集めた。その中で最年少メンバー(マンネ)として注目を集めたのがヒョンジュン。柔らかなルックスと透明感あふれる歌声でファンの心を掴み、今なお根強い支持を集めている。

◆「20th Anniversary Live『20/20 : PAST ⇆ FUTURE』」

SS501の活動休止後、ヒョンジュンはソロアーティストとして韓国・日本・中国などアジア、世界各国で地道な活動を展開。大規模なメディア露出は控えつつも、誠実に音楽活動を継続し、ファンと近い距離で歩んできた。これまでに韓国・日本で複数のミニアルバムをリリース。日本ではライブハウスツアーを中心に、音楽ファンとの信頼を築いてきたほか、近年は俳優業や舞台などマルチな表現にも挑戦。今回のライブでは、そうした“積み重ね”の全てが凝縮されたステージになる予定だ。20周年というかけがえのない節目に、ヒョンジュンが初めて届けるのは、前作「GET TO YOU」から実に4年ぶりとなる完全新曲「What You Wanna Do?」。「Catch the wave」のサウンドプロデューサー・DAICHI YOKOTAを迎えて制作された今作は、これまでの感謝と、これからの希望を丁寧に綴った、まるでファン一人ひとりへ宛てたラブレターのような1曲であり、大人になったヒョンジュンの洗練された歌声とサウンドに乗せて、心に語りかけるように、静かに、そして深く響き渡る。また、これまでのSS501時代の楽曲やソロ曲も交えた構成で、20年間のアーティスト人生を“音楽”という形で物語るような構成に。MCでは日本語でのトークも予定されている。日本武道館公演を成功させた数少ないK-POPグループとしても知られているSS501は。ヒョンジュンにとって日本は、キャリアの中でも特別な意味を持つ場所。今回のライブは単なる周年記念にとどまらず、「第2章の幕開け」としての強い決意も感じさせる。(modelpress編集部)日時:2025年8月2日(土)会場:新宿ReNY(東京都新宿区)・昼公演開場 12:45(予定)開演 13:30(予定)・夜公演開場 17:15(予定)開演 18:00(予定)【Not Sponsored 記事】