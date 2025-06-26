»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡¢»³¸ý·ÉÇ·»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÊªµÄ¾ú¤¹¡£¡ÖÀ¨¤¤¿ÍÁª¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤³¤ì¤ÏËÍ¤âµ¤Ê¬°¤¤¤Ç¤¹¡×
»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï6·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µTBSµ¼Ô¤Î»³¸ý·ÉÇ·»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Î®ÀÐ¤Ë¤³¤ì¤ÏËÍ¤âµ¤Ê¬°¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡×¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤ó¤ËÊÐ¸«¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î»²À¯ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÂÐÃÌ¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤ï¡ª²¿¤ä¤Ã¤È¤ë¡ª¿ÀÃ«¤µ¤ó¡×¡Ö¤¦¤ï¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¹Ô¤¾ì¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ê¤¤¤À¤íw¡×¡ÖÀ¨¤¤¿ÍÁª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¹Ô¤¾ì¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¿ÀÃ«»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»³¸ý·ÉÇ·¤µ¤ó¤ËÃæÅì¾ðÀª¤â´Þ¤á¤¿À¤³¦¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢»³¸ý»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¸å¤Î¹½ÁÛ¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¡£
Æ±°Õ¤Ê¤¯À¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À»³¸ý»á»³¸ý»á¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£»í¿¥»á¤ËÂÐ¤·Æ±°Õ¤Ê¤¯À¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ó¡¢2022Ç¯¤ËºÇ¹âºÛ¤Ë¤ÆÇå½þÌ¿Îá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¿ÀÃ«»á¤Î¸ý¤«¤é»³¸ý»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)