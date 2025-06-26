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2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo 18:00/19:00
2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka 18:00/19:00
2025Ç¯7·î28Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛZepp DiverCity ¡ÊTOKYO¡Ë 18:00/19:00
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¡ÖTaiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 Twin Ship¡×
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2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛZepp Namba ¡ÊOSAKA¡Ë 18:00/19:00
2025Ç¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛZepp Nagoya 18:00/19:00
2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛZepp Sapporo 18:00/19:00
2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛZepp Fukuoka 18:00/19:00
2025Ç¯7·î28Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛZepp DiverCity ¡ÊTOKYO¡Ë 18:00/19:00
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