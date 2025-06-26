¡ÚÃæ±û»þÉ¾¡ÛÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡Ö£µÇ¯¸å¤ÎÍûºßÌÀ¡×
£µÇ¯£±´ü¤ÎÂçÅýÎÎ¤Î½ÉÌ¿¤ÏÁ°Ç¤¼Ô¤È¤ÎÂÐ·è¤À¡£¿·ÂçÅýÎÎ¤ÏÁ°Ç¤¼Ô¤òÈÝÄê¤·¤ÆÇ¤´ü¤ò»Ï¤á¤ë¡£À¯¸¢¸òÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÌÑÁÛÅª¤Ê²ü¸·»öÂÖ¤Ç¼¹¸¢¤·¤¿ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯¸¢À¶»»¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¸¡»öÁ´ÂÎ¤Î£¶¡ó¡Ê£±£²£°¿Í¡Ë¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¡¢Æ±»þ¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤ë£³¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡¥Á¡¼¥à¤¬ÍºÊÛ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Ç¤¼Ô¹îÉþ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÎòÂå¤Î¤É¤ÎÀ¯¸¢¤è¤êÍÍø¤À¡£Áê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄã¤¤¤«¤é¤À¡£Ë¡Åª¿³È½¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤Î¿³È½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¡£ÆÃ¸¡¤¬¡ÖË¡ÉÔ°¤µ®¡ÊË¡¤Ï¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤¼Ô¤ËëÛ¤ï¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÁÜºº¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈáÁÔ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¸¡»¡ÁÜºº¥Á¡¼¥àÄ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¹ñÀ¯¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£°ìÅÙ¤âÁª½Ð¿¦¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¡£À¯¼£¤ò½¬¤¦µ¡²ñ¤â¡¢É¬Í×¤â¡¢°Õ»Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï»ÔÄ¹¡¦Æ»ÃÎ»ö¡¦¹ñ²ñµÄ°÷¡¦ÂçÅýÎÎ¤Þ¤Ç£¶²ó¤ÎÁªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£çåÆñ¿É¶ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¼£Åª´¶³Ð¤ÏÆ°ÊªÅª¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤Ï¡Ö±¦´ó¤ê¡×¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ´ÖÃÏÂÓ¤ò¾¸°®¤·¡¢¼¹¸¢¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼ÂÍÑ¡×¤ÇÃæÆ»ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¢Ç¤±éÀâ¤ÇÆÍÈ¯Åª¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡Ö¼«Í³¡×¤ò£³£µ²ó¤â¶«¤Ó¡¢¼«¿È¤Î°ÌÃÖ¤ò¶Ë±¦¤ÎÏÈ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿Á°Ç¤¼Ô¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤À¡£
À¯¸¢½øÈ×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¼óÁê¸õÊä¼Ô¤ò¤á¤°¤ë»¨²»¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èæ³ÓÅª»Â¿·¤ÊÄ¹´±¿ÍÁª¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ°Õ»Ö¡¢ÌµÆñ¤Ë½ª¤¨¤¿³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹¥É¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿É¾²Á¤ÎÁêÅöÉôÊ¬¤ÏÁ°Ç¤¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°¤¤Ï¼ÂºÝ¡¢¾ï¼±¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤ÊÀ¯¼£¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ï¼±¤Þ¤Ç¤¬¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤ò¡ÖÀ®²Ì¡×¤È¤·¤Æ¼«»¿¤·¤ÆËþÂ¤¹¤ì¤Ð¤¤Þ¤ê°¤¤¤Ï¤º¤À¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÁê¼ê¤ÏÕú¼â±Ù¤Ç¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÎÁê¼ê¤Ï¡Ö£µÇ¯¸å¤ÎÍûºßÌÀ¡×¤À¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÀè½µ¡¢¥«¥Ê¥À£Ç£·¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦ÀìÍÑµ¡¤Ç¡ÖÇ¤Ì³¤ò½ª¤¨¤ë»þ¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñÀ¯¼£¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎã³°¤Ê¤¯ÂçÅýÎÎ¤Î¼ºÇÔ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù»ý¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤Î´õË¾¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¤·¤«¤·ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Û¤É²¼¤¬¤ë¤Î¤ÏË¡Â§¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÏÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³µ¤·¤Æ¡Ö²ÁÃÍ¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤Î´Ö¤Î¤«¤¤Î¥¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¸õÊä¤äÀ¯ÅÞ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë²Ã¹©¡¦À¸»º¤·¤¿²ÁÃÍ¤¬¸½¼Â¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¤½¤Î¼Â¾ð¤¬É½¤ì¡¢Âç½°¤Î´üÂÔ¤¬¼ºË¾¤Þ¤¿¤Ï¸¸ÌÇ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡Ê¥à¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó°¡½§Âç¶µ¼ø¡¢£²£°£±£²Ç¯ÏÀÊ¸¡Ë¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÂÍÑ¼çµÁ¤¬¡ÖÉ¼¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë²Ã¹©¡¦À¸»º¤·¤¿²ÁÃÍ¡×¤Ç¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥«¥®¤Ï¤³¤Î²ÁÃÍ¤¬¸½¼Â¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë²áÄø¤Ç¼ºË¾¤ä¸¸ÌÇ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¸³¤Ï¡Ö²«¿§¤¤ÉõÅûË¡¡×¤äÎÈ¹òË¡¡¢¾¦Ë¡²þÀµ°Æ¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ´ØÏ¢Ë¡°Æ¤À¡£ÌîÅÞ¤ÇÆ®Áè¤¹¤ë»þ¤ÏÁ¯ÌÀÀ¤µ¤¨Á°¤Ë½Ð¤»¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¹ñÀ¯±¿±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢À¯ºö¤ÎÌÀ°Å¤â¹Í¤¨¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£ÆÇÁÇ¾ò¹à¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ²á¤µ¤»¤ì¤Ð¡Ö¼ÂÍÑ¼çµÁ¡×¤¬µ¿¤ï¤ì¡¢¤¿¤á¤é¤¨¤ÐÉ¼¤òÍ¿¤¨¤¿»Ù»ýÁØ¤Î°µÎÏ¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÉûºîÍÑ¤òºÇ¾®²½¤·¤¿ÀÞÃï°Æ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Íø³²Åö»ö¼Ô¤òÀâÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤ºî¶È¤À¡£Á°À¯¸¢¤ÎÎÈ¹òË¡¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿Á×ÈþÎè¡Ê¥½¥ó¡¦¥ß¥ê¥ç¥ó¡ËÇÀÎÓÄ¹´±¤òÎ±Ç¤¤µ¤»¤¿¤Î¤â¡¢Í¿ÅÞ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Âå°Æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·ÅÞ¤ÎÆâ³°¤«¤é¤Ï¡ÖÇÀÌ±¤òµ½¤Þ¤ó¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿È¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼ÂÍÑ¼çµÁ¤Î´ú¤ò¹ß¤í¤¹¹Í¤¨¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤ÏÇ¤´üÃæ¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¼ÂÍÑ¼çµÁ¤ÏÀ¯¼£Åª¤ËÍÍø¤ÊÅÀ¤è¤ê¤ÏÉÔÍø¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Û¤ÉÆâ³°¤«¤é¸Æ±þ¤è¤ê¤â¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤ÐÆóÅÆ¤òÆ¨¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¸·¤·¤¤Æ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿°Ê¾å¡¢¼ÂÍÑ¼çµÁÅ¯³Ø¤Î³Ë¿´¤ò¸Ç¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¿¿Íý¤ÏÀäÂÐÅª¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³«ÊüÀ¤È¸¬µõ¤À¡£
¼ÂÍÑ¼çµÁ¤¬Ìµ¸¶Â§¤äÎ×µ¡±þÊÑ¥ì¥Ù¥ë¤ËÅ¾Íî¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ì´ÓÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼«¸Ê¾Ê»¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£µðÂçÍ¿ÅÞ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ë¤ÏÉÔÂ¤¹¤ëÂÎ¼Á¤À¡£À¯¼£²È¤¬À¯¼£Åª¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¢¤ë»Ù»ýÁØ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤Ê¤é¡¢»Ù»ýÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¶Å½¸¡×¤ÈÈó»Ù»ýÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö³ÈÄ¥¡×¤Î´Ö¤Î¶Ñ¹ÕÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤¿¤á¤ËÀä¤¨¤ºÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÃæÆ»ÁØ¤ÎÈó¹¥´¶ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÞÆâ¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤«¤éÀ©¸æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²áµî¤ÎÀ¯¼£¤ËÌá¤ë»·Æ»¤òÃÇ¤Ä¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤À¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿²þ·û¤¬¤½¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö£µÇ¯¸å¤ÎÍûºßÌÀ¡×¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§´ê¤¹¤ë¡£
¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥µ¥ó¡¿ÏÀÀâ¼ç´´