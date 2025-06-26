【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42630.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42082.78 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40961.67 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40326.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39804.84 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39584.58 ★日経平均株価26日終値
39292.88 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39250.19 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38820.96 均衡表転換線(日足)
38760.48 6日移動平均線
38695.54 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38570.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38536.74 新値三本足陰転値
38235.71 均衡表基準線(日足)
38140.89 25日移動平均線
37945.69 均衡表雲上限(週足)
37941.66 200日移動平均線
37694.54 均衡表転換線(週足)
37624.10 26週移動平均線
37586.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
37031.60 ボリンジャー:-2σ(25日)
36875.61 均衡表雲上限(日足)
36813.78 13週移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36761.41 75日移動平均線
36476.95 ボリンジャー:-3σ(25日)
35955.32 ボリンジャー:-1σ(26週)
35559.26 均衡表基準線(週足)
35057.45 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表雲下限(日足)
34286.53 ボリンジャー:-2σ(26週)
33301.11 ボリンジャー:-2σ(13週)
32617.75 ボリンジャー:-3σ(26週)
31544.78 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.79(前日81.66)
ST.Slow(9日) 82.05(前日72.48)
ST.Fast(13週) 95.10(前日94.90)
ST.Slow(13週) 92.78(前日92.72)
［2025年6月26日］
株探ニュース