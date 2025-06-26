　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42630.45　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42082.78　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40961.67　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40326.45　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39804.84　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

39584.58　　★日経平均株価26日終値

39292.88　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39250.19　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38820.96　　均衡表転換線(日足)
38760.48　　6日移動平均線
38695.54　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38570.12　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38536.74 　　新値三本足陰転値
38235.71　　均衡表基準線(日足)
38140.89　　25日移動平均線
37945.69　　均衡表雲上限(週足)
37941.66　　200日移動平均線
37694.54　　均衡表転換線(週足)
37624.10　　26週移動平均線
37586.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37031.60　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36875.61　　均衡表雲上限(日足)
36813.78　　13週移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36761.41　　75日移動平均線
36476.95　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35955.32　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35559.26　　均衡表基準線(週足)
35057.45　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34286.53　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33301.11　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32617.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31544.78　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　93.79(前日81.66)
ST.Slow(9日)　　82.05(前日72.48)

ST.Fast(13週)　 95.10(前日94.90)
ST.Slow(13週)　 92.78(前日92.72)

［2025年6月26日］

株探ニュース