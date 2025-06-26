

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42630.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42082.78 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40961.67 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40326.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39804.84 ボリンジャー:＋3σ(25日)



39584.58 ★日経平均株価26日終値



39292.88 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39250.19 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38820.96 均衡表転換線(日足)

38760.48 6日移動平均線

38695.54 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38570.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)

38536.74 新値三本足陰転値

38235.71 均衡表基準線(日足)

38140.89 25日移動平均線

37945.69 均衡表雲上限(週足)

37941.66 200日移動平均線

37694.54 均衡表転換線(週足)

37624.10 26週移動平均線

37586.25 ボリンジャー:-1σ(25日)

37031.60 ボリンジャー:-2σ(25日)

36875.61 均衡表雲上限(日足)

36813.78 13週移動平均線

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36761.41 75日移動平均線

36476.95 ボリンジャー:-3σ(25日)

35955.32 ボリンジャー:-1σ(26週)

35559.26 均衡表基準線(週足)

35057.45 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34286.53 ボリンジャー:-2σ(26週)

33301.11 ボリンジャー:-2σ(13週)

32617.75 ボリンジャー:-3σ(26週)

31544.78 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 93.79(前日81.66)

ST.Slow(9日) 82.05(前日72.48)



ST.Fast(13週) 95.10(前日94.90)

ST.Slow(13週) 92.78(前日92.72)



［2025年6月26日］



株探ニュース

