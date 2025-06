長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」を中心に活躍する「ハウステンボス歌劇団」が「花は海を越えて-Princess Anio-」を公演。

長崎とベトナムの実話にもとづく歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」が披露されます。

ハウステンボス ハウステボス歌劇団 歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」

画像提供:ハウステンボス

公演名:歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」

開催日程:2025年8月1日(金)〜 ※開催期間未定

会場:ハウステンボス内(長崎県佐世保市ハウステンボス町1−1)

キャスト:紫城けい、舞音帆乃佳 ほか「チーム華(チームフラワー)」メンバー

ゲスト出演:青蘭そら「チーム輝(チームシャイン)」

脚本・演出:演出家 北林佐和子

チケット:ハウステンボス入場チケットまたはハウステンボス年間パスポート持参で、どなたでも観覧できます

※前方有料席には、別途料金がかかります。詳しくは、WEB特設ページを確認ください

後援:長崎県、長崎県教育委員会、佐世保市、佐世保市委員会

WEB特設ページ:https://www.huistenbosch.co.jp/htb-kageki/princess-anio/

レビューショーや歌劇ミュージカルをハウステンボス歌劇大劇場(ハウステンボス内)を中心に、ハウステンボスのゲストにお届けしている、女性だけで構成される歌劇団「ハウステンボス歌劇団」

2013年の設立以来、多くのファンの方々に長きにわたり愛されてきました。

今回の演目である歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」は、江戸初期に朱印船貿易でベトナムを訪れた長崎の貿易商人・荒木宗太郎とベトナムの王女・ホア姫との愛の物語です。

ベトナムで芽生えた恋、国を越えて結ばれた2人は、やがて長崎に。

激動の時代に翻弄されながらも愛を紡ぐ、長崎とベトナムをつなぐ、かけがえのない物語になっています。

歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」ストーリー

長崎の貿易商人、荒木宗太郎は、嵐の中、自ら朱印船の舵を取り、遥か広南の港(ベトナム)に到着。

祭りでにぎわう街中で偶然に王の娘 ホアと出会い、そうとは知らずに心惹かれあいます。

王宮でグエン王、王妃に謁見し、元は武士でありながら商人となった自らの夢を語る宗太郎。

国や身分を超え、ただ運命の糸が急激に引き寄せられるように、王宮で二人は再会します。

引き寄せられた糸は、二人を取り巻く人々の様々な愛の形に彩られながら、やがて長崎へ。

活気あふれる長崎に到着した二人を待ち受けるものはー。

ハウステボス歌劇団「ながさきピース文化祭2025」応援事業に就任

ハウステボス歌劇団が「ながさきピース文化祭2025」の応援事業に就任。

「ながさきピース文化祭2025」は、2025年9月14日(日)から11月30日(日)までの78日間にわたり、長崎県全域で開催される全国規模の文化の祭典です。

「文化をみんなに」をキャッチフレーズに、伝統芸能、音楽、美術、食文化など多彩な文化芸術が発表・共演・交流され、平和の地・長崎から国内外へ文化と平和のメッセージを発信しています。

ハウステンボス歌劇団は、この文化祭の理念に共鳴。

「花は海を越えて-Princess Anio-」をきっかけに、より多くの方に両国のつながりや長崎の歴史・文化に触れていただき、この地への興味関心を高める機会になることを目指します。

ハウステンボス歌劇団 出演者 荒木宗太郎役:チーム華 トップスター 紫城けい(しじょう・けい)氏 プロフィール

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボス歌劇学院1期生である、チーム華 トップスターの紫城けい氏。

学院出身者で初のトップスターとして活躍中です。

抜群のスタイル、キレのあるダンスと包容力のある歌声や芝居を持ち味とする正統派男役を演じられています。

主な出演作に「めぐり逢い〜心を繋ぐミュージック〜」「心を染める虹色の夢」などがあります。

ハウステンボス歌劇団 出演者 ホア姫(のちのアニオー姫)役:舞音帆乃佳(まいね・ほのか)氏 プロフィール

画像提供:ハウステンボス

のちのアニオー姫となるホア姫を演じるのは、舞音帆乃佳氏。

唯一無二の歌唱力と可憐な舞台姿で、数々のヒロインを演じる実力派娘役として人気を博しています。

主な出演作は「めぐり逢い〜心を繋ぐミュージック〜」などです。

ゲスト出演 ロンヴォン(海神)役:チーム輝 トップスター 青蘭そら(せいら・そら)氏 プロフィール

画像提供:ハウステンボス

2014年ハウステンボス歌劇団入団し、2017年チームシャイン(輝)トップスターに就任した青蘭そら氏。

圧倒的な華やかさとチャーミングな個性で人気を博しています。

貴公子から影のある大人の男や孫悟空まで多彩な役柄を自在に演じる俳優です。

主な出演作に、ファンタジーミュージカル「孫悟空」「君に出会えた奇跡〜トワイライトムーンより〜」などがあります

演出家:北林佐和子(きたばやし・さわこ)氏 プロフィール

画像提供:ハウステンボス

演劇、ミュージカル、ショー、歌劇などの脚本・演出を多数手がける、演出家の北林佐和子氏。

日本の伝統をスピード感、スペクタクル性、さらにユーモアとウィットに富んだ感性でアレンジしています。

ハウステンボス歌劇団での主な作品は、歌劇伝「レインボードラゴン」、ドラマティック・レビュー「天空の恋歌」、「まぼろし千本桜〜愛と情熱のフィーバー〜」等があります。

このほか、松竹座、新歌舞伎座、明治座作品、『Samurai in Osaka Castle』(ミラノ万博)・「京おどり」『Tsukumogami」(オランダ演劇祭)等多岐にわたる作品の演出で活躍を続けています。

江戸初期に朱印船貿易でベトナムを訪れた長崎の貿易商人・荒木宗太郎とベトナムの王女・ホア姫との実話にもとづく愛の物語。

ハウステンボスにて2025年8月1日より公演が開始される、ハウステボス歌劇団 歴史歌劇「花は海を越えて-Princess Anio-」の紹介でした☆

