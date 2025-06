株式会社ポケットペアのレーベル「Pocketpair Publishing」は、Frontside 180 Studioが開発する2Dアクションゲーム『Never Grave: The Witch and The Curse』を正式リリース版(v1.0)として発売する。

リリース日は未定だが、すでにアナウンスのあったSteamに加え、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox Series X|S、Microsoft Storeでも楽しめる。クロスプレイにも対応し、機種を問わずマルチプレイが可能だ。

当初はアーリーアクセス形式での発売を予定していたが、プレイヤーのフィードバックを基に、完全な形で提供することが決定した。

本作は、呪われた帽子と共に進むメトロイドヴァニア×ローグライクのアクションゲームだ。多様な魔法や憑依システムを駆使し、最下層を目指す。

ゲームの特徴は、敵の攻撃を見極め、斬撃や魔法、地形を利用した戦略的な戦闘が楽しめる点だ。遺跡や植物園などのダンジョンは自動生成され、毎回異なる地形がプレイヤーを待ち受ける。

ギミックやアスレチックもさまざまなダンジョン内。アーティファクトで2段ジャンプなどのアクションを習得し、探索範囲を広げることでゲームの深みが増す。また、呪われた帽子で敵に憑依し、各敵の専用アクションを利用して戦いを有利に進めることも。

さらに魔法やアイテムに紐づいた「特性」のシナジーでさまざまなプレイスタイルが生まれ、手強いボスとの緊張感ある戦闘が楽しめる。ノーダメージ撃破を目指すのも醍醐味だ。そして最大4人の協力プレイにも対応。家族や友達と攻略の楽しさを共有しよう。

村では、集めた素材で瓦礫を取り除いて新たな施設を建築し、畑で作物の栽培もできる。生産した料理やポーションを次の戦いに役立てるのも戦略の一つだ。

2Dアニメには日本伝統の手描きアニメーションを採用し、厚塗り風の背景がしかけ絵本のような奥行きを演出する。

Steam:Never Grave: The Witch and The Curse:

https://store.steampowered.com/app/2395770/Never_Grave_The_Witch_and_The_Curse/

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)