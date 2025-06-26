ÊÆÂô¡¢Âç´ä¤é¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥È¥¦¿©ÉÊÂè1Æü¡Ê26Æü¡¦ÆÊÌÚ¸©À¾Æá¿ÜÌîCC¡á6956¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë¹ß±«¤Ë¤è¤ë¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ª¤è¤ÓÅ·¸õ²óÉü¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢È¾¿ô¤Î78¿Í¤¬¶¥µ»¤ò´°Î»¤Ç¤¤º¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤Ï»ÃÄê¡£64¤ÎÊÆÂôÏ¡¡¢Âç´äÎ¶°ì¡¢Àî¾åÍ¥Âç¡¢ÅÄÃæÍµ´ð¤¬¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡1ÂÇº¹5°Ì¤Ë´äºê°¡µ×Îµ¡¢¶â»Ò¶îÂç¡¢ÃæÀ¾Ä¾¿Í¤é4¿Í¤¬Â³¤¤¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀÐÀîÎË¤Ï7¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç½ª¤¨¡¢1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û5ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡1ÀéËü±ß¡¢½Ð¾ì156Áª¼ê¡¢±«¡¢µ¤²¹28.6ÅÙ¡¢Æî¤ÎÉ÷2.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°764¿Í¡Ë