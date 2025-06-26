14²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ö·ï¤ÇÃíÌÜ ÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ó¤ÊÅÚÃÏ¡ÚÉÔÆ°»º¶È³¦ ±½¤Î¸½¾ì¡Û
¡ÚÉÔÆ°»º¶È³¦ ±½¤Î¸½¾ì¡Û
ÊÆ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¹½Â¤Åª·ç´Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊÁÊ¾Ù¡Ä³«È¯¥°¥ë¡¼¥×³ô20%¤ò»ý¤Ä»°°æÊª»º¤¬¼õ¤±¤ëÍ¾ÇÈ
¡¡Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÃÏÌÌ»Õº¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃË¤ò¼çÈÈ¤È¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£µ¶Â¤½ñÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¸«¤»¤«¤±¡¢¥Ó¥ë3Åï¤È³ÆÅÚÃÏ¤ÎÇäÇãÂå¶âÌó14²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤äÅÚÃÏ¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ëº¾µ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ç¤â·Ù²ü´¶¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃÏÌÌ»Õº¾µ½¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤à¤·¤í¡¢¤³¤ì¤«¤éÁý²Ã¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¬ÁÀ¤¦ÅÚÃÏ¤Î¾ò·ï¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£¡½êÍ¼Ô¤¬¹âÎð¤Ç´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¢ÁêÂ³¤Ç¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁêÂ³¼êÂ³¤¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ£½êÍ¼Ô¤¬³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤É½êºß¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤ÅÚÃÏ¤À¡£¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êª·ï¤Ï¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤º¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡ÖÅÚÃÏÊÝÍ¡¦Æ°ÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇä¤ê¼ç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬70Âå¤Ç¡¢¼è°ú·ï¿ôÁ´ÂÎ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Çä¤ê¼ç¤¬»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Êª·ï´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢Ï¢Íí¤â¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡£ÃÏÌÌ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁêÂ³¤ò½ä¤ëÌäÂê¤â¿¼¹ï¤À¡£ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ÆÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ä¡¢¼êÂ³¤¤¬Ä¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤¬³ÆÃÏ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¯¸¢Íø´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½êÍ¼Ô¤¬³¤³°¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î½êºß¤Î³ÎÇ§¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÀ©ÅÙÅª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÅÐµÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï½ñÎà¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ðµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ëº£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï°õ´Õ¤ä½ñÎà¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Á¼°¾å¤ÏÅÐµ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎË¡Ì³¶É¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¿ô¤ÏÇ¯´Ö¤ÇÌó970Ëü·ï¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢Á°½Ò¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êª·ï¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÃÏÌÌ»ÕÈï³²¤â³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ´ÂÎ¤Î½èÍý·ï¿ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ðº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê³ä¹ç¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤º¡¢È´ËÜÅª¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤ëµ¡±¿¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤¬³èÆ°¤¹¤ëÅÚ¾í¤Ï²¹Â¸¤µ¤ì¡¢¹âÎð²½¤ä¹ñºÝ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÃÏÌÌ»Õ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£Æü¤â¤É¤³¤«¤Ç¼¡¤Î³ÍÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê¾®ÌîÍª»Ë¡¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë