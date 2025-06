【第1話】 無料公開中 【第2話】 先読み公開 価格:60Gold・60Silver

芳文社は6月26日、同社のマンガアプリ「COMIC FUZ」で花束葬式氏のマンガ「マダム表裏の恋愛サロン」の連載を開始した。

「マダム表裏の恋愛サロン」は、サングラスに黒衣装、関西弁のマダム裏表が悩みをぶった切っていくマンガ。第1話では、セフレとの恋愛に悩む静野小真珠がマダムを訪ねる。

COMIC FUZでは第1話が無料、第2話は先読み公開されている。先読みの価格はGoldもしくはSilverメダルで60ポイント分。

第1話「マダムとコマキ」のページ

第2話「マダムと嫌な女」

人付き合いが苦手な小真珠(こまき)は大学で唯一優しくしてくれた""先輩""の都合のいい女になっている。

不毛な恋愛に傷ついていた時、怪しげな占いサークルを運営するマダム表裏に出会い…?

花束葬式最新作!マダムが迷える子羊たちを導きぶった斬る!?令和の恋愛道場、開講!

