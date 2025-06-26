¥Ë¥å¡¼¥¹²óÈò·¹¸þ¡¢2³ä¼å¡¡¡Öµ¤»ý¤Á°Å¤¯¡×2Àé¿ÍÄ´ºº
¡¡¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½ê¤Ï26Æü¡¢ÂçÎÌ¤Ë½Ð²ó¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤Ã¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£²óÅú¼ÔÌó2100¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÉÑÈË¤Ë¡×¡Ö»þ¡¹¡×¤¢¤ë¿Í¤¬·×18¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¸¦µæ½ê¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹²óÈò·¹¸þ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£°Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Èò¤±¤¿¤¤ÍýÍ³¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡Öµ¤»ý¤Á¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤¬60.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¡£Â¾¤Ë¡Ö¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸«½Ð¤·¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤¬26.6¡ó¡¢¡Ö»ö·ï¡¦ÈÈºá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤¬24.6¡ó¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£Èò¤±¤¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ò´Þ¤à·ÝÇ½¡¢ÀïÁè¡¦Ê¶Áè¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¡£