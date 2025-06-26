GUNDAM SIDE-F¡ÖENTRY GRADE 1/144 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¡Ê¥¢¥¯¥·¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¡Ë¡×7·î26ÆüÈ¯Çä¤Ø
¡ÚENTRY GRADE 1/144 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¡Ê¥¢¥¯¥·¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¡Ë¡Û 7·î26Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1,540±ß
¡¡GUNDAM SIDE-F¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖENTRY GRADE 1/144 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à ¡Ê¥¢¥¯¥·¥º¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¡Ë¡×¤ò7·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,540±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖENTRY GRADE 1/144 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡×·àÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥ºÍî²¼ÁË»ß»þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¼ê¤Ç¥Ñー¥Ä¤ò³°¤»¤ë¥¿¥Ã¥Á¥²ー¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º