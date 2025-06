【西野夢菜1st写真集】 8月27日発売 価格 通常版3,960円 特装版5,940円

ワニブックスは、西野夢菜さんの1st写真集を8月27日に発売する。通常版が3,960円、特装版は5,940円。

約3年前、ヤングジャンプでグラビアデビューした西野夢菜さんのファースト写真集が発売決定。現在24歳だが、いまでも制服グラビアのオファーがあるほど童顔で可愛らしさが魅力の西野さん。そんな彼女の武器を活かした、ファンタジー世界に迷いこんだような“ゆめかわ”な世界観が表現されている。

Fカップのマシュマロボディを限界突破したレベルで見せてくれている本写真集。ファンも驚く内容に仕上がっている。8月31日には、東京都内でイベント開催も決定している。

【先行カット】【西野夢菜さんコメント】

この度、ファースト写真集の発売が決定しました!

ずっと目標にしていた自分の写真集を出すことが、デビュー3年目にして遂に叶うことになりました。素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。いつも応援してくれている皆さんのおかげです。ありがとうございます! 近年、書物や漫画の電子書籍化が進み、グラビアも同様にデジタル写真集としての普及が増えている今の時代に、書籍として手元に残る写真集を出せることの嬉しさをひしひしと感じています。

私は小さい頃から漫画が大好きで、お気に入りの漫画は電子書籍ではなく単行本を買っていつでも紙で読めるようにしています。電子書籍にはない、実際にページをめくる時の音、ワクワク感、紙の匂い、触れる感覚……。いろいろな気持ちを私の写真集を手に取ってくれた人にも味わってもらえたらとっても嬉しいなと思います。

初めての写真集、今までのグラビアでは撮ったことのないカットがたくさんあります。もちろん露出度が高い衣装もあったりして、今までより挑戦してはいるのですが、写真集だから露出を多くしないといけないという気持ちで撮った訳ではないです。

私の写真集を手に取ってくれた人に、私のグラビアとしての姿をより素敵だなと思ってもらえるような作品を届けたい、という気持ちで撮影に挑みました。結果、スタッフの皆さんのおかげでとっっっても満足のいく作品になったと思います。私も完成した自分の写真集を手に取って見るのが楽しみで仕方ないです。

可愛らしい姿も、自然な姿も、綺麗な姿も全部、堪能してもらいたいです!なんてったって一冊まるまる私しか載ってない本なんですから!

という訳で、まだまだ話したいことはたくさんあるし、いくらでも語れるのですが……!

ひとまず、写真集の発売をぜひ一緒に楽しみにしててほしいです! わくわくどきどきだね、夢が叶って嬉しいね、、、!

改めて、日頃から応援してくださっている皆さんのおかげでここまでたどり着けました、本当にありがとうございます。絶対に後悔はさせないので、楽しみに待っていてください! まぁ、誰よりも私本人が一番楽しみなんですけどね!!!

撮影:西村 康