【大雨警報】奈良県・高取町に発表 26日15:27時点
気象台は、午後3時27分に、大雨警報（土砂災害）を高取町に発表しました。また洪水警報を五條市北部、御所市、吉野町、大淀町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を宇陀市に発表しました。
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北部では、26日夜のはじめ頃まで土砂災害に、26日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■五條市北部
□大雨警報
・土砂災害
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
26日夕方に警戒
3時間最大雨量 60mm
26日夕方に警戒
■御所市
□大雨警報
・土砂災害
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
26日夕方に警戒
■宇陀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
26日夕方に警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
26日夕方に警戒
■高取町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■吉野町
□洪水警報【発表】
26日夕方に警戒
■大淀町
□大雨警報
・土砂災害
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
26日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
26日夕方に警戒
■下市町
□大雨警報
・土砂災害
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
26日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm