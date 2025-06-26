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気象台は、午後3時27分に、大雨警報（土砂災害）を高取町に発表しました。また洪水警報を五條市北部、御所市、吉野町、大淀町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を宇陀市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】奈良県・高取町に発表 26日15:27時点

北部では、26日夜のはじめ頃まで土砂災害に、26日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■五條市北部
□大雨警報
・土砂災害
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　26日夕方に警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　26日夕方に警戒

■御所市
□大雨警報
・土砂災害
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　26日夕方に警戒

■宇陀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　26日夕方に警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　26日夕方に警戒

■高取町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■吉野町
□洪水警報【発表】
　26日夕方に警戒

■大淀町
□大雨警報
・土砂災害
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　26日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　26日夕方に警戒

■下市町
□大雨警報
・土砂災害
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　26日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm