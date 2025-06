バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオン』シリーズより「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」(35,200円)を発売する。7月1日より一般店頭で予約受付を開始、2025年11月発売。2025年11月発売「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」(35,200円)

「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機 30th with the spear of Gaius」は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、全長約370mmを超える“ガイウスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品。初号機本体に加え、全長約370mmを超える新規造形の“ガイウスの槍”をクリアを活かした本商品ならではの造形と質感で表現。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための左右手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様商品だ。なお本体や武装は2019年2月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン初号機」と同内容。セット内容は、本体、交換用手首パーツ左右各6種、プログレッシブ・ナイフ、マゴロク・エクスターミネート・ソード、マゴロク・エクスターミネート・ソード用鞘、カウンターソード、カウンターソード用鞘、腿部パイロン、パレットライフル、パレットライフルオプション一式、ハンドガン、アンビリカルケーブル一式、ジョイント一式、ゴーグル付交換用頭部パーツ、脛前部アーマー、ガイウスの槍、専用台座一式、支柱。(C)khara