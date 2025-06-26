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甲子園を目指す球児たちの熱戦「第107回全国高校野球選手権香川大会」の組み合わせ抽選会が、きょう(26日)行われ、センバツ出場校の高松商は初戦に高瀬と対戦します。

【画像】高校野球香川大会　組み合わせ表を見る

きょう午後、高松市で行われている組み合わせ抽選会です。

シード校には、今年センバツ出場の高松商（シード2位）、春の県大会を制した英明（シード1位）、準優勝の高松工芸（シード３位）、3位の四国学院大学香川西（シード4位）が並びます【画像①～④】。

【大会1日目】
藤井学園寒川　ー　大手前高松
丸亀　　　　　ー　高松中央

【大会2日目】
丸亀城西　　　ー　高松桜井
小豆島中央　　ー　高松西

【大会3日目】
英明　　ー　笠田
高松商　ー　高瀬
高松工芸　ー　　観音寺一
四学香川西　ー　高松南
津田　　ー　坂出
石田・飯山　ー　三木

【大会4日目】
観音寺総合　　ー　琴平
坂出商　　　　ー　高松
香川高専高松　ー　志度
坂出工　　　　ー　善通寺一

【大会5日目】
高松東　ー　藤井学園寒川と大手前高松との勝者
尽誠　ー　　丸亀と高松中央との勝者

【大会6日目】
三本松　　ー　小豆島中央と高松西との勝者
高松第一　ー　丸亀城西と高松桜井との勝者

香川大会は7月6日に開会式、10日から試合で、日程が予定通り進めば、大会13日目の7月26日に決勝が行われる予定です。