【組み合わせ決定】夏の高校野球「香川大会」 センバツ出場・高松商は初戦に高瀬と対戦 昨年王者の英明は笠田と対戦【7月6日開会式 10日試合開始】
甲子園を目指す球児たちの熱戦「第107回全国高校野球選手権香川大会」の組み合わせ抽選会が、きょう(26日)行われ、センバツ出場校の高松商は初戦に高瀬と対戦します。
きょう午後、高松市で行われている組み合わせ抽選会です。
シード校には、今年センバツ出場の高松商（シード2位）、春の県大会を制した英明（シード1位）、準優勝の高松工芸（シード３位）、3位の四国学院大学香川西（シード4位）が並びます【画像①～④】。
【大会1日目】
藤井学園寒川 ー 大手前高松
丸亀 ー 高松中央
【大会2日目】
丸亀城西 ー 高松桜井
小豆島中央 ー 高松西
【大会3日目】
英明 ー 笠田
高松商 ー 高瀬
高松工芸 ー 観音寺一
四学香川西 ー 高松南
津田 ー 坂出
石田・飯山 ー 三木
【大会4日目】
観音寺総合 ー 琴平
坂出商 ー 高松
香川高専高松 ー 志度
坂出工 ー 善通寺一
【大会5日目】
高松東 ー 藤井学園寒川と大手前高松との勝者
尽誠 ー 丸亀と高松中央との勝者
【大会6日目】
三本松 ー 小豆島中央と高松西との勝者
高松第一 ー 丸亀城西と高松桜井との勝者
香川大会は7月6日に開会式、10日から試合で、日程が予定通り進めば、大会13日目の7月26日に決勝が行われる予定です。