バンダイスピリッツは、『BACK TO THE FUTURE Part掘戮茲蝓崢狭膓 TIME TRAIN」(59,400円)を発売する。7月1日より玩具店、家電量販店、通販サイトで予約受付開始、2025年12月発売。2025年12月発売「超合金 TIME TRAIN」(59,400円)「超合金 TIME TRAIN」は、『BACK TO THE FUTURE Part掘戮謀仂譴垢襦過去から戻ってきたマーティとジェニファーの元に現れる蒸気機関車型タイムマシン「TIME TRAIN」がコレクターズトイとして初めて公式立体化するアイテム。

鉄道模型の0ゲージ相当の大ボリューム。光る・動く・鳴る56灯のLEDで劇中を想起する発光を実現。台座幅は約560cm、本体も約480mm。印象深いスチームパンクな部位もモーターライズで可動。SLのドラフト音もそれらに合わせて響く。飛行モードへの変形は羽などを一部差し換えによって再現。動輪は飛行モードになることで、連動作動を開始する。同スケールのフィギュアも付属し、劇中シーンが蘇る。後部にはデロリアンにも搭載されていた通気口の意匠もされている。また、同スケールのキャラクターフィギュアも同梱。運転席内やその手前のスペースに配置すること、劇中の印象を思い起こす展示も可能だ。セット内容は、本体、飛行モード用ウイングパーツ一式、キャラクターフィギュア一式、専用台座一式、USB Type-Aケーブル。(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.