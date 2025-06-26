『聖闘士星矢』アンドロメダ瞬(神聖衣)が聖闘士聖衣神話EXに登場!
バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（神聖衣）」(29,700円)を発売する。7月1日より玩具店、家電量販店、通販サイトで予約を受け付ける。2025年12月発売。
2025年12月発売「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（神聖衣）」(29,700円)
「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（神聖衣）」は、2009年発売の「聖闘士聖衣神話 アンドロメダ瞬（神聖衣）」が16年の時を経て、聖闘士聖衣神話EXに登場するアイテム。劇中作画を参考に大幅に見直された造形に加え、プレイバリューの幅を広げる豊富なオプションパーツが付属する。
既存シリーズ同様、オブジェ形態に組み替え可能だ。セット内容は本体、交換用手首パーツ左右各5種、交換用表情パーツ4種、交換用髪の毛パーツ、聖衣一式、オブジェフレーム、ネビュラチェーンパーツ一式。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション
2025年12月発売「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（神聖衣）」(29,700円)
「聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬（神聖衣）」は、2009年発売の「聖闘士聖衣神話 アンドロメダ瞬（神聖衣）」が16年の時を経て、聖闘士聖衣神話EXに登場するアイテム。劇中作画を参考に大幅に見直された造形に加え、プレイバリューの幅を広げる豊富なオプションパーツが付属する。
既存シリーズ同様、オブジェ形態に組み替え可能だ。セット内容は本体、交換用手首パーツ左右各5種、交換用表情パーツ4種、交換用髪の毛パーツ、聖衣一式、オブジェフレーム、ネビュラチェーンパーツ一式。
(C)車田正美／集英社・東映アニメーション