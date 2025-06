【初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary ver.】 2026年5月 発売予定 価格:26,400円

ホビーストックは、フィギュア「初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary ver.」を2026年5月に発売する。価格は26,400円。

本商品はイラストレーター岩十氏描き下ろしの「HATSUNE MIKU EXPO 10th Anniversary」のキービジュアルを飾った初音ミクを1/7スケールフィギュア化したもの。

初音ミクらしい要素を大切にしつつこれからも進化するミクをイメージした衣装デザインに、初音ミクを象徴する大きなツインテールにアレンジが入ったデザインが再現されている。

ホビーストックWEBショップでは特典として「ウインク顔パーツ」が付属する。

2026年5月 発売予定

スケール:1/7

サイズ:全高約255mm(台座含む)

Art by Iwato (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net