『ONE PIECE』LUFFY′sより、「LUFFY′s モンキー・D・ルフィ(エルバフ)」登場! - 『ONE PIECE DAY′25』会場内で先行販売予定
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY's モンキー・D・ルフィ(エルバフ)」を発売する。
「LUFFY's モンキー・D・ルフィ(エルバフ)」
「LUFFY's」は、『ONE PIECE』のロゴから生まれたフィギュアシリーズで、あなたと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していくプロダクトだ。
今回発表された「LUFFY's モンキー・D・ルフィ(エルバフ)」は、巨人族の戦士たちが暮らす島・エルバフをモチーフにしたデザイン。8月8日よりプレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」で受注開始予定、さらに8月9日・10日開催の「ONE PIECE DAY'25」物販エリアにて、本フィギュアの先行販売を実施する。
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
「LUFFY's モンキー・D・ルフィ(エルバフ)」
「LUFFY's」は、『ONE PIECE』のロゴから生まれたフィギュアシリーズで、あなたと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していくプロダクトだ。
今回発表された「LUFFY's モンキー・D・ルフィ(エルバフ)」は、巨人族の戦士たちが暮らす島・エルバフをモチーフにしたデザイン。8月8日よりプレミアムバンダイ内「魂ウェブ商店」で受注開始予定、さらに8月9日・10日開催の「ONE PIECE DAY'25」物販エリアにて、本フィギュアの先行販売を実施する。
(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション