¾®¾¾ºÌ²Æ¡¡¡È¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¡É¹¬¤»Êó¹ðÂ³¤¡¡Ì¤·ÇºÜ½¸¹çS¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Ï»ä¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡¡·ëº§¤òµ¡¤ËÀçÂæ¤Ë°Ü½»¤·¤¿½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÌ²Æ¡Ê38¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2003Ç¯¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂºÂ´Ö¤Î½Ð»º¡¡Î¤¹á¤Î·ëº§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢24Æü¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂºÂ´ÖÈþÍ¥¡¢25Æü¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤È½ËÊ¡¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¹¬¤»¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂô°æÈþÍ¥¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¡É5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Ï»ä¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡ºÜ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¡¡Áá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Âô°æ¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¿·îÌî¤¦¤µ¤®Ìò¡¢Àô¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¿¿åÌî°¡ÈþÌò¡¢ËÌÀî¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¡¿²ÐÌî¥ì¥¤Ìò¡¢°ÂºÂ´Ö¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¿ÌÚÌî¤Þ¤³¤ÈÌò¡¢¾®¾¾¤¬¥»¡¼¥é¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡¿°¦ÌîÈþÆà»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£5¿Í¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢½ªÎ»¸å¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¡ÈÀï»Î²ñ¡É¤ò³«¤¯ÍÍ»Ò¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£