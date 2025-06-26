¡Ú6ºÐ½÷»ù¤ï¤¤¤»¤ÄÈ½·è¸øÈ½¡Û¡Ö¶»¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¡Ä¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿È½·è¤È¡Ö51ºÐÈï¹ð¤Î¸À¤¤Ê¬¡×
£¶·î25Æü¡¢Åö»þ£¶ºÐ¤Î½÷»ù¤ËÃÄÃÏÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³¬ÃÊ¤Ç¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅÄÃæ¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡ËÈï¹ð¡Ê51¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±Ç¯£¶¥õ·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
Â¼ÅÄÀé¹á»ÒºÛÈ½´±¤ÏÈ½·è¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØÃå°á¤Î¾å¤«¤é¶»¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Èï³²½÷»ùA¤Î¶¡½Ò¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡ØÌµÃÇ¿¯Æþ¤ò²ø¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢Èï¹ð¿Í¤Î¶¡½Ò¤ÏÉÔ¼«Á³¤ÇÉÔ¹çÍý¡£¡ÊÂáÊá»þ¤Î¶¡½Ò¤ÈºÛÈ½¤Ç¤Î¾Ú¸À¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¶¡½Ò¤ÎÊÑÁ«¤ò¹çÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë´Ö¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¤º¤Ã¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ²¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÂàÄî¤¹¤ë¤È¤¤â¸¡»¡´±¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿A¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Î´é¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£´·î25Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¡¢£µ·î30Æü¤ÎÂè£²²ó¸øÈ½¤Ç¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá»þ¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤ò¡Ö¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤À¡£½é¸øÈ½¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿µ»ö¤ò¤Õ¤¿¤¿¤Ó¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ÖÆâ½ï¤Í¡¢ÌóÂ«¤À¤è¡×
¡ÖÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ç24Ç¯10·î£¶Æü¡¢·Ù»ëÄ£³÷ÅÄ½ð¤ËÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££··î28Æü¤ËÂçÅÄ¶èÆâ¤Ë¤¢¤ëÃÄÃÏÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇA¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ£¶ºÐ¡Ë¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ç14Ç¯¤Ë¤âÅö»þ£¸ºÐ¤Î»ùÆ¸¤ËÊ£¿ô²ó¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç15Ç¯£²·î26Æü¤Ë¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò£³Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð½ê¸å¡¢Ìó£¶Ç¯È¾¤ÇËÜ·ïÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¸¡»¡´±¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ÖÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ç24Ç¯£··î28Æü¸á¸å£±»þÈ¾¤³¤í¡¢ÃÄÃÏÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î£±³¬¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿A¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢°ì½ï¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£11³¬¤Ç°ì½ï¤Ë¹ß¤ê¤¿¸å¡¢¡Ø³¬ÃÊ¤ËÍè¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢10³¬¤Ø²¼¤ê¤ë³¬ÃÊ¤ËÍ¶¤¤¡¢Æ±³¬ÃÊ¤ÇA¤Á¤ã¤ó¤Î¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¸å¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤ò¸ý¸µ¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÆâ½ï¤Í¡¢ÌóÂ«¤À¤è¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¾å¤Ç°®¼ê¤ä»ØÀÚ¤ê¤ò¤·¤ÆA¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ³¬ÃÊ¤Ç£±³¬¤Þ¤Ç²¼¤ê¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¼ÖÉÕ¶á¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¸å¡¢Æ¨Áö¡£A¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ§¿Í¤ÎÁÄÊì¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿A¤Á¤ã¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Ç§ÈÝ¤Î³ÎÇ§¤ÇÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤¿¡£Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤ÏÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¡ÖÌµÃÇ¿¯Æþ¤¬¥Ð¥ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡©
¡Ö¼Â²È¤ÇÍÑ»ö¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÃÄÃÏÉÕ¶á¤ò¼Ö¤ÇÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÅ·µ¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°¾å¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â°û¤ß¤Ê¤¬¤é²¼¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¤é¤¤ì¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÄÃÏÆâ¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤¿¸å¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄÃæÈï¹ð¤Î¼Â²È¤Ï¤³¤ÎÃÄÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅÚÃÏ´ª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÆþ¤ê¸ý¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¡ÊA¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬°ì¿Í¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸å¤í¤á¤¿¤µ¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤¿¤ê¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë²ø¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ø½ë¤¤¤Í¡¢¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¸å¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï11³¬¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï²°¾å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦³¬¿ô¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£11³¬¤Î¾å¤Ï²°¾å³¬¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È²°¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¥Ð¥ì¤ë¤È¾Ç¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¡ØÆ±¤¸11³¬¤À¤Í¡¢¹ß¤ê¤¿¤é³¬ÃÊ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡Ù¤È½÷¤Î»Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢°ì½ï¤Ë¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
²°¾å¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³¬ÃÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£³¬ÃÊ¤Ç¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤Îº¸¸ªÉÕ¶á¤ò±¦¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌµÃÇ¿¯Æþ¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ØÆâ½ï¤À¤è¡£ÌóÂ«¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢°®¼ê¤ò¤·¤¿¤ê»ØÀÚ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ£±³¬¤Þ¤Ç²¼¤ê¤ë¤È¡¢ÌµÃÇ¿¯Æþ¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´é¤ò±£¤·¤ÆËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤òÄÌ¤êÈ´¤±¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾å¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶¡½ÒÄ´½ñ¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢A¤Á¤ã¤ó¤Î¶¡½Ò¤ÏÅÄÃæÈï¹ð¤Î¾Ú¸À¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£A¤Á¤ã¤ó¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÅÄÃæÈï¹ð¤«¤é¡Ö³¬ÃÊ¤ËÍè¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤Ç¶»¤ò¿¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤â¸ò¤¨¤Æ¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÊÅÄÃæÈï¹ð¡Ë¤Ï¡ÊA¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ë¤ªÍ§Ã£¤¬Íè¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
A¤Á¤ã¤ó¤Î¶¡½Ò¤È¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛ¸î¿Í¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡¢¡Ö»ä¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤«¡¢¡Ø³¬ÃÊ¤Ë¹Ô¤¯¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡Ø³¬ÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡Ù¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤ªÍ§Ã£¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæÈï¹ð¤Ï¡Ô½÷¤Î»Ò¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢Éþ¤Îº¸¶»ÉÕ¶á¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡Õ¤ÈÂáÊáÄ¾¸å¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº¸¸ªÉÕ¶á¤ò±¦¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö·ï¤«¤éÌó£²¥õ·î¸å¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÌÛÈë¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Ïµ²±¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤¿¤«¤é¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë±³¤ÎÊÛ²ò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¡½ÒÄ´½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ·Ù»¡¤Ë¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø12³¬¤Þ¤Ç³¬ÃÊ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢£±³¬¤Þ¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¹ß¤ê¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÅö½é¤Î¶¡½Ò¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡×
ÊÛ¸î¿Í¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµ²±¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÅÄÃæÈï¹ð¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¡ÖÌµÃÇ¿¯Æþ¡×¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¿ô¡¹¤Î¹Ô°Ù¤ÏÅÄÃæÈï¹ð¤Î¹ÔÆ°¤ò¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ¿³¤Ê¤â¤Î¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£A¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÆÂ²¤â´Þ¤á¡¢¸øÈ½¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÈà¤ÎÊÛ²ò¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤ÏÅÄÃæÈï¹ð¤ÎÉÔ¹çÍý¤ÊÊÛ²ò¤Ë¸¡»¡¤¬ÄÉµÚ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Î¡ÖÅÜ¤ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯·ºÌ³½ê¤Ë¡×Èï¹ð¤Î¸À¤¤Æ¨¤ì¤ËÈï³²¼Ô¤ÎÉã¤¬Ïª¤ï¤Ë¤·¤¿¡ÉÅÜ¤ê¡É