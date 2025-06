お部屋探しのエイブルでは、ディズニーデザインのうちわがもらえる夏の来店キャンペーン「夏を満喫!エイブルハピサマキャンペーン」を開催!

第1弾は、2025年実写映画の公開で話題の「スティッチ」、第2弾は「ミッキー&フレンズ」が登場!

さらに抽選で夏の時期やお出かけにぴったりのアイテムが当たるチャンスも。

店舗装飾も実施される特別企画で、夏のお部屋探しをもっと楽しく快適にしてくれる注目キャンペーンです。

※エイブルキャンペーン対象店舗へご来店いただいたお客様に先着でプレゼントのため、なくなり次第終了。

エイブル「夏を満喫!エイブルハピサマキャンペーン」

キャンペーン開催期間:

第1弾:2025年6月26日(木)〜7月27日(日)

第2弾:2025年8月19日(火)〜9月16日(火)

※うちわ裏面の抽選キャンペーン応募期間も同期間です。

お部屋探しのエイブルでは、夏の来店特典として「ディズニーデザインうちわ」がもらえる「夏を満喫!エイブルハピサマキャンペーン」を開催!

©Disney

第1弾・第2弾と異なるキャラクターやデザインが登場。

さらに、うちわ裏面に記載の二次元コードから応募できる抽選キャンペーンも開催されます。

キャンペーン特設ページはこちら:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/summer-with-able_2025

第1弾:スティッチデザイン

開催期間:2025年6月26日(木)〜7月27日(日)

キャンペーン対象店舗:https://www.able.co.jp/campaign/uchiwa_v1/shop/

実写映画の公開で話題の「スティッチ」が描かれた、コンパクトサイズのうちわ。

爽やかカラーのグラデーション背景に、ほっぺに手を添えた「スティッチ」がにっこりと登場します。

背景にはいろいろなポーズのスティッチの線画がちりばめられ、にぎやかさも◎

上部に大きく配置された「SUMMER」の文字が、夏気分を盛り上げてくれるデザインです。

第2弾:ミッキー&フレンズデザイン

開催期間:2025年8月19日(火)〜9月16日(火)

キャンペーン対象店舗:https://www.able.co.jp/campaign/uchiwa_v2/shop/

第2弾は水色の背景に風船とともに描かれた、ミッキー&フレンズのうちわ。

「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」、「プルート」、「チップ&デール」まで、元気いっぱいにジャンプ!

カラフルな風船や「EVERYDAY SMILE!」の文字がポップなアクセントに。

懐かしさを感じるアートタッチが特徴で、家庭や職場など、あらゆるシーンで涼しさを楽しめます。

水玉模様の爽やかな水色背景と相まって、見るだけで元気をもらえる1枚です。

抽選キャンペーン

うちわ裏面のQRコードから参加できる抽選キャンペーンも同時開催!

抽選で合計200名に、「スティッチ」や「ミッキー」たちがデザインされたエイブルオリジナルグッズをはじめベルメゾンの豪華グッズが当たるチャンス。

応募方法は簡単。スマートフォンで二次元コードを読み取り、専用フォームからエントリーするだけ。

おうちでもお出かけ先でも使える実用的なグッズが揃います。

キャンペーン特別店舗「エイブル吉祥寺南口店」

「エイブル吉祥寺南口店」では、ディズニーキャラクターによる店舗装飾を実施!

2025年6月26日(木)から7月27日(日)までは、「スティッチ」のデザイン。

うちわと同じデザインの「スティッチ」が大きく描かれた、大迫力の装飾。

夏限定のスペシャルな空間で、来店者をお迎え。

うちわを持って記念撮影をしても楽しめます☆

うちわやプレゼント企画など、エイブルならではの楽しさが詰まったキャンペーン。

エイブル「夏を満喫!エイブルハピサマキャンペーン」の紹介でした。

※来店前に特設サイトにて対象店舗や実施期間をご確認ください。

※うちわの配布は先着順、なくなり次第終了となります。

※抽選応募フォームは2025年7月28日(月)〜8月18日(月)の間、メンテナンス期間により使用不可となります。

※キャンペーン賞品の転売は禁止されています。

