ファミリーレストラン「ココス」にて「今月のグルメ〜7月〜」を開催!

暑い夏にぴったりな「やみつき!冷製カオソーイ〜タイ風冷やし麺〜」が登場するほか、6月10日より販売中の「やわらか蒸し鶏のごまだれ冷やし麺」も引き続き楽しめます☆

ココス「今月のグルメ〜2025年7月〜」

開催日:2025年7月1日(火)〜

※2025年7月下旬に販売終了予定

取扱店舗:ココス店舗

※506店舗で販売予定(6月26日時点)

※空港店舗では実施されません

ファミリーレストラン「ココス」で、「今月のグルメ〜7月〜」が開催されます!

「今月のグルメ〜7月〜」では、暑い夏にぴったりな冷やし麺がココスに登場します。

やみつき!冷製カオソーイ〜タイ風冷やし麺〜

価格:1,309円(税込)

タイの北部・チェンマイなどで親しまれている“カオソーイ”を冷製にアレンジしたカレー風味のヌードル「やみつき!冷製カオソーイ〜タイ風冷やし麺〜」

7種類のスパイスやココナッツミルクを合わせた特製ダレは、辛さと酸味がやみつきになる味わいに仕上げられています。

パリパリの麺を崩し、ぷりっとした食感の海老やダイスカットしたトマト、赤玉ねぎのスライス、パクチーとよく混ぜて食べるのが醍醐味。

また、別添えのライムやレッドペッパーオイルをかけると、爽やかな風味や辛みがプラスされ、味の変化も楽しめます。

「追加パクチー150円(税込165円)」もオーダーできるので、“追いパク”をして楽しんだり、カオソーイと相性の良いドリンクバーのコーラを合わせたりするのもおすすめです。

やわらか蒸し鶏のごまだれ冷やし麺

価格:1,199円(税込)

発売日:2025年6月10日(火)〜販売中

2025年6月より販売中の「やわらか蒸し鶏のごまだれ冷やし麺」は、7月も継続販売!

コクがありながらもさっぱりとした味わいのごまだれと、やわらかな蒸し鶏の相性が抜群です。

食欲が落ちる暑い季節に嬉しい、多彩な冷やし麺!

ココス「今月のグルメ〜7月〜」は、2025年7月1日(火)より開催です。

