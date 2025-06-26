¡ØTGC2025 A¡¿W¡ÙÂè3ÃÆ½Ð±é¼Ô¡¡¸µÆü¸þºä46²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¤¬·èÄê¡¡MC¤ÏÏÉ¸«ÎèÆà¤é¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Âè3ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤²ÃÆ£»ËÈÁ
¡¡¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¸µÆü¸þºä46²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¤¬·èÄê¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¤È¤¦¤¢¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¦¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢´Ý»³Îé¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿MC¤ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëTGC¤À¤¬¡¢¡Ø2025 A/W¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖBEYOND TOGETHER¡× ¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ØÆ³¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢TGC¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¹¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢TGC¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢²áµî¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTGC¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¢¨50²»½ç
Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Shiho¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¡¤Û¤«
¢£¥²¥¹¥È
¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¦¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¡¤Û¤«
¢£MC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤¬¿§¤Ã¤Ý¤¤²ÃÆ£»ËÈÁ
¡¡¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¸µÆü¸þºä46²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¤¬·èÄê¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¤È¤¦¤¢¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¦¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢´Ý»³Îé¡¢Â¼½Å°ÉÆà¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëTGC¤À¤¬¡¢¡Ø2025 A/W¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖBEYOND TOGETHER¡× ¡£20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ØÆ³¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢TGC¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÃÂÀ¸¤ò½Ë¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬¹¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢TGC¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢²áµî¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTGC¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿´¶Æ°Åª¤Ê¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î½Ö´Ö¤¬±Ç¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¢¨50²»½ç
Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢Shiho¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ìð¿áÆà»Ò¡¢¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¡¤Û¤«
¢£¥²¥¹¥È
¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢Ê¿Í´Æà¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¦¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NOA¡¢ÌîÂ¼¹¯ÂÀ¡¢´Ý»³Îé¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¡¤Û¤«
¢£MC
EXIT¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà