¥Õ¥¸£È£Ä¡¢À¶¿å¿·¼ÒÄ¹¤Î»¿À®Î¨¤Ï£¸£²¡¦£´¡ó¡¡¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÂç¾¡
¡¡¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£È£Ä¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡¢Äê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç»¿ÈÝ¤òºÎ·è¤·¤¿¼èÄùÌò¸õÊä£²£³¿Í¤Î»¿À®Î¨¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿À¶¿å¸¼£»á¤Î»¿À®Î¨¤Ï£¸£²¡¦£´¡ó¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÂÐÎ©¤·¤¿ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¡×¤¬ÁªÇ¤¤òµá¤á¤¿£Ó£Â£É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ï£²£·¡¦£°¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÆÀÉ¼Î¨¤Ç¥Õ¥¸£È£Ä¤¬¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÂç¾¡¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸£È£Ä¤Ï£²£µÆü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ËÀ¶¿å»á¤é£±£±¿Í¤Î¼èÄùÌò¸õÊä¤òÄó¼¨¤·¡¢Á´°÷²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£»¿À®Î¨¤Ï£¸£±¡¦£´¡ó¤«¤é£¸£¸¡¦£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥À¥ë¥È¥ó¤¬Äó°Æ¤·¤¿¸õÊä¤Ç¤Ï¡¢ËÌÈø»á¤Î»¿À®Î¨¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÈø»á¤ò½ü¤¯¥À¥ë¥È¥óÂ¦£±£±¿Í¤Î»¿À®Î¨¤Ï£±£°¡¦£´¡Á£²£³¡¦£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£