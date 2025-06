東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」2F、シアター・フロントに店を構えるジェラート&クレープ専門店「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」

「ア・ル・ロイック」にて、まるでアートのように美しいアイスケーキ2種と、香りまで美味しい期間限定クレープ「シュガーバタークレープ」が順次発売されます☆

“大人かわいい”&“大人口どけ”をコンセプトにした、ジェラート&クレープ専門店「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」

毎日店内で作る濃厚で滑らかなジェラートと、魅惑の香りを放つ“トンカ豆”を使用した、自家製の生地で仕上げるクレープが楽しめるお店です。

そんな「ア・ル・ロイック」に、アートのように心ときめく新作スイーツが登場。

オーナメントが付いた「タルトアイスケーキ」と「プリンセスアイスケーキ」のほか、期間限定クレープ「シュガーバタークレープ」がラインナップされます☆

タルトアイスケーキ

価格:4,860円(税込)

販売開始日:2025年7月7日(月)予定

サイズ:5号(15cm)

予約方法:WEB・店頭・電話

引き渡し:店頭受取のみ

予約受付電話番号:047-305-5648

花びらのように繊細なフラワーオーナメントが印象的な「タルトアイスケーキ」

バニラビーンズの芳醇な香りを纏った濃厚ソワヴァニーユの土台に、甘酸っぱいフレーズ、濃厚なマンゴー、そしてバランスの良いショコラの3種のジェラートを贅沢に重ね、フレッシュないちごとブルーベリーが彩りよくトッピングされています。

オーナメントは新幹線や

飛行機、

トリプルハートから自由に選べます。

お子さんはもちろんのこと、大切な家族や親しい友人への贈り物にもおすすめです。

自由に彩りながら、大切な方との笑顔と記憶が重なっていく特別な一品になっています。

※タルトアイスケーキ画像の左に付いたクッキーは別売りとなります

プリンセスアイスケーキ

価格:5,400円(税込)

販売開始日:2025年7月7日(月)予定

サイズ:直径約15.5・高さ約9cm(ドレス部分)※オーナメント込み高さ約16.5cm

予約方法:WEB・店頭・電話

引き渡し:店頭受取のみ

予約受付電話番号:047-305-5648

まるで物語から飛び出したような、純白のドレス姿のプリンセスをデコレーションした「プリンセスアイスケーキ」

パティシエの繊細な絞り技術で一層ずつ丁寧に仕立てたドレスは、ふわりと軽やかな北海道産の生クリームシャンティで描かれ、まさにアートのような美しさ。

ドレスの中には、濃厚なソワヴァニーユと、甘みと酸味が絶妙なバランスを奏でるフレーズのジェラートが二層なっています。

食感のアクセントとしてクランブルを忍ばせ、ボトムにはビスキュイを敷いているのもポイントです。

甘さの中に広がる果実の香りと食感の重なりが、ひと口ごとに“ときめき”を運びます。

お花やアラザンのオーナメントは、お好みで自由にアレンジ可能。

仕上げる時間さえも、特別なひと時になる一品です。

期間限定:シュガーバタークレープ

価格:924円円(税込)

販売期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

選べるジェラートフレーバー:マンゴー/アールグレイフィグ/フレーズ/カラメル

口にした瞬間、バターの香ばしさと、フランス産シュガー「カソナード」の甘みが溶けあう「シュガーバタークレープ」が期間限定で登場。

芳醇でバニラのような香りを放つ「トンカ豆」を練り込み、香ばしく焼き上げたクレープです。

発酵バターをじんわりと溶かし、カソナード(フランス産シュガー)をまぶして仕上げる“シンプルながらも奥深い”一枚。

ひと口頬張れば、バターとカソナードのとろけるようなコクが広がり、ふわりと香るトンカ豆の芳醇な余韻が楽しめます。

甘さと香りのレイヤーが織りなす味わいは、まるで蜜のようにまろやかな味わいです。

さらに、4種類の中からお好みのフレーバーのジェラートが、カップスタイルで提供されます。

アートのように心ときめく新作スイーツとして、アイスケーキ2種と期間限定クレープが新登場。

イクスピアリ内「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」にて2025年7月1日より順次販売が開始されるアイスケーキとシュガーバタークレープの紹介でした☆

