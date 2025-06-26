¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¼¡Ïº¡ÉÃæÅçÊâ¤¬°ä¤·¤¿Â®µ½Ñ¤¬Âó¤¯¤Î¤Ö¤ÎÌ¤Íè¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬°ìÊÊ¤¢¤ëÌò¤ÇÅÐ¾ì
¡¡Â®µÄ¢¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£Àï¸å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Â®µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð½÷À¤Ë¤â¿¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤òÁ°¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯½Ñ¤òÌÏº÷¤·»Ï¤á¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè65ÏÃ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ÎÄó°Æ¤ÇÆþ¼Ò»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë
¡¡°ìÊý¤Ç¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀïÍ§¡¦·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡ËÂè64ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÈºÆ½ÐÈ¯¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¸¼´Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Â®µ¤Î¶µËÜ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î¼¡Ïº¤¬¤Î¤Ö¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê´õË¾¤Î¤·¤ë¤·¤À¡£¥Úー¥¸¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿Â®µÊ¸»ú¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤Ï¤Ã¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¼¡Ïº¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê°ä¸À¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸»ú¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤ÏÂ®µ¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¤¬Â®µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤è¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Î¤Ö¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï²¿¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤À¡£Â®µÄ¢¤ò³«¤¡¢±ôÉ®¤òÁö¤é¤»¤ë¼ê¤Ä¤¤Ë½É¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¼¡Ïº¤Îµ¤ÇÛ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ö¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Àá»Ò¡Ê¿ÀÌî»°Îë¡Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¤Î¤Ö¤¬º£¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼¡Ïº¤ÎÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¸µ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¿´ÇÛ»ö¤¬Àá»Ò¤Î¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤í¡¢¿ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£·òÂÀÏº¤À¡£·³Ì³¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿µìÍ§¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¿ó¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢µ÷Î¥´¶¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡È·ò¤Á¤ã¤ó¡É¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿ó¤Ï¾¯¤·¤À¤±¿´¤ò´Ë¤á¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ³¹¤Ë½Ð¤ëÆ»Ãæ¤Ç¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë¡£·òÂÀÏº¤ÎÌµ»ö¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥á¥¤¥³¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·òÂÀÏº¤Î¡Ø¤Î¤é¤¯¤í¡Ù¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡£ÀïÁè¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¾ï¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤Ê¤¬¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶»¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢¤Î¤Ö¤Ï³¹³Ñ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÏÃ¤·À¼¤òÂ®µ¤Ç½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°Ç»Ô¤Ç¡¢¹Ô¾¦¿Í¤ÈµÒ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦À¼¡¢ÅÜÌÄ¤êÀ¼¡¢ÃÍÃÊ¸ò¾Ä¤Î¤µ¤¶¤á¤¤ò¡¢¤¿¤ÀÌÛ¤Ã¤Æ½ñ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Àï¸å¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¡¦Åì³¤ÎÓÌÀ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¶¯ÌÌ¤Ç¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ÇÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ëÈà¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¿Í¤é¤Î²ñÏÃ¤ò½ñ¤¼è¤ê¤è¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¬¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°Åú¤¨¤ë¡£Èà½÷¤ÎÂ®µÄ¢¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤ÀÅì³¤ÎÓ¤Ï¤Õ¤ÈÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢¤Î¤Ö¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£Èà¤Ï¹âÃÎ¿·Êó¤ÎÊÔ½¸¶É¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Î¤Ö¤Î¡ÈÊ¹¤¯ÎÏ¡É¤È¡È½ñ¤¯ÎÏ¡É¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Ï²¦Æ»¤Î¥¤¥±¥ª¥¸¥¥ã¥é¤âÀäÉÊ¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾¯¤·°ìÊÊ¤¢¤ëÌò¤â¼Â¤Ë¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¤ë¡£¸ìµ¤¤Î¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÌ£¡¢±Ô¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤é¤Ä¤¯Í¥¤·¤µ¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ëÀ¼¤ÈÉ½¾ð¤ÎÌ¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ä¥À¥±¥ó¤Î¿¿¹üÄº¤À¡£
¡¡¤Î¤Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼¡Ïº¤ÎÌ´¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡É¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÆþ¸ý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ÎÂè°ìÊâ¤¬¡¢º£Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë