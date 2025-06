【ワンダーフェスティバル2025[夏]】 開催日時:7月27日 10時~17時 開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール (〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

7月27日に千葉・幕張メッセで開催される世界最大級の造形・フィギュアイベント「ワンダーフェスティバル2025[夏]」のイベント追加情報が公開された。

追加情報ではブース情報や会場マップ、特別コラボ企画「エヴァワンフェス」のビジュアルと詳細情報が公開。また、会場のステージイベントや体験コーナーなどの情報も発表された。

ブース情報&会場マップ

特別コラボ企画「エヴァワンフェス」

エヴァンゲリオン30周年を記念した特別コラボ企画「エヴァワンフェス」が「ワンダーフェスティバル2025[夏]」にて開開催される。キービジュアルには、イラストレーター・かねこ鮭さんの書き下ろしイラストが登場。

1995年の初放映当初から、「エヴァンゲリオン」のキャラクターや世界観をガレージキットで表現するムーブメントが起こり、ワンフェスではこれまで数多くのアマチュア造形作品が発表された。

一方で、「エヴァンゲリオン」の制作陣も「作画参考モデル」としてガレージキットを活用するなど、エヴァとガレージキットの関係は深く、双方の創造性がサブカルチャーを大きく盛り上げてきた。そしてアニメ放送から30周年という節目の今、「エヴァンゲリオン」に魅せられた造形作家たちによる作品が集まる特別な場として開催される。

ステージベント(WF公式ステージ)

実施場所:8ホール

「生き物VS恐竜VSエヴァンゲリオン ~松村しのぶが語る生き物世界と造形の魅力!~」(仮)

タイムテーブル(1):13時~13時45分

概要:海洋堂 造型師・松村しのぶがワンフェス40周年を記念して、「あの作品」の制作秘話を語ります!

関智一・冨士原圭希 変身ラジオinワンフェス~ 企業戦士よ、ソフビをつくれ~

タイムテーブル(2):14時~14時45分

概要:声優・モデラーの関智一さんと福岡・RKB毎日放送の冨士原圭希アナがワンフェスに参戦!

RKBラジオで7月からスタートの『関智一・冨士原圭希変身ラジオ~企業戦士よ、マスクをかぶれ~』の出張版として、企業出展&WF公式ステージの2エリアで、それぞれの造形愛・特撮愛を語ります。さらに、関さん出演の会社員ヒーロードラマ『空想労働シリーズ サラリーマン』の主人公である、労働の巨人「サラリーマン」本人のステージ登壇も予定しており、超レアなサプライズ企画もあるかも!?どうぞお楽しみに!

「映画『大長編 タローマン 万博大爆発』WFスペシャルトーク&ショー」

タイムテーブル(3):15時~15時45分

概要:映画「大長編 タローマン 万博大爆発」より、「タローマン」がワンフェス会場にやってくる!

藤井亮監督が映画の制作秘話を語るスペシャルトークとタローマンがステージショーで大あばれの2本立て!?みんなでステージに集まろう!!

その他のステージプログラムについても現在調整中です。決まり次第、順次お知らせいたしますので、ぜひご期待ください。

体験コーナー

実施場所:1ホール

ワンフェスでは毎度おなじみの、塗装や組み立てを体験できる造形のワークショップが開催。夏休みの自由研究に、または大人の造形入門として楽しめるプログラムとなっている。

実施プログラム例

EVANGELION STORE発のゆるキャラ「ゆるしと」の塗装ワークショップ

「ARTPLA エヴァンゲリオン初号機(ベージュカラー)」の組み立て体験

ARTPLAティラノサウルス(幼体)組立塗装体験

水性アクリル塗装をマスターする、着彩ワークショップ

廃材に生命を吹き込んで「生き物」に変身させよう

しゅらけんの造形教室

ワークショッププログラムはまだまだ準備予定。続報をお待ちください。

※体験コーナーでのワークショップには、ワンフェスの入場券と、別途体験料がかかります。

※事前予約が必要なプログラムが一部ございます。

※実施スケジュールや定員、参加料、予約方法などの詳細は、後日特設サイトでご案内いたします。事前にご確認のうえ、ぜひご参加ください。

フード&ドリンクコーナー

実施場所:1ホール、8ホール

ホール1:午後以降ご提供開始予定 ※ご提供開始時間は後日発表いたします

ホール8:10時よりご提供開始

(C) Wonder Festival Project Office All Right Reserved.