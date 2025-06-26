¡ãÂîµå¡äÂ¹±Ïèµ¡¢3Ç¯¶á¤¯À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¥¡¼¥×
Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎÂ¹±Ïèµ¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¥ó¥·¥ã¡¼¡Ë¤¬3Ç¯¶á¤¯À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ö±û»ëÂÎ°é¡×¤¬25Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤¬Æ±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯Âè26½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Â¹¤¬1°Ì¡Ê1Ëü1250¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¥¡¼¥×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢22Ç¯7·î¤«¤é154½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ÎºÂ¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÂ¹±Ðèµ¤¬3Ç¯¶á¤¯À¤³¦1°Ì¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥É5°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¹¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡×¡ÖÀäÂÐ½÷²¦¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¿¿¤Î²¦¼Ô¤Ï±¿¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¤ÏÂîµåÀìÌç¥µ¥¤¥È¡¦Table Tennis Daily¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹àÌÜÊÌ¤Î¡ÖWTT¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ê´°àú¤ÊÁª¼ê¡Ë¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¡×¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÊÀ³Ê¡Ë¡×¤Î3¹àÌÜ¤ÇÂ¹¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë