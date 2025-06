キリンビバレッジが「生茶 LIFE&TEA アクション」の一環として、日常を彩る“アート”に着目したディズニーデザインボトルが登場。

アーティスト・長場雄(ながば ゆう)さんがデザインした「キリン 生茶」「キリン 生茶 ほうじ煎茶」のディズニーデザインボトルを各3種・全6種が期間限定で発売されます☆

キリン 生茶「ディズニーデザインボトル」

価格:各180円(税抜)

発売日:2025年7月上旬以降順次切替

容量・容器:525ml・ペットボトル

発売エリア:全国

2025年4月のリニューアルから、日常生活にちょっと気分が上がる瞬間をつくる「生茶 LIFE&TEAアクション」をスタートした「キリン 生茶」

2025年の夏は「キリン 生茶」とともに、おでかけを楽しんでほしいという思いから、スタイリッシュでかわいらしいディズニーデザインボトルが発売されます。

今回発売されるディズニーデザインボトルに使用されるのは、アーティスト・長場雄さんのデザイン。

お絵描きを楽しむディズニーキャラクター「ミッキーマウス」や「くまのプーさん」たちが登場します。

それぞれのボトルを繋げてみると、ディズニーの仲間たちがお絵かきを楽しむ一枚の絵が完成する仕掛けになった、遊び心あふれるペットボトル飲料です☆

「キリン 生茶」ディズニーデザインボトル

茶葉のおいしさをぎゅっと濃縮した「キリン 生茶」のディズニーデザインボトル。

背伸びしながらおえかきを楽しむ「ミッキーマウス」や

「ミッキーマウス」のかわいい足跡、

スプレー缶を手にしながらこちらに振り返る「スティッチ」デザインの3種がラインナップされます。

「キリン 生茶 ほうじ煎茶」ディズニーデザインボトル

丁寧に煎じた、上品な香りが特徴的な「キリン 生茶 ほうじ煎茶」からもディズニーデザインボトルが登場。

衣装や体を汚しながらペイントする「ドナルドダック」や

「ドナルドダック」の足跡

筆を片手に真剣な表情を浮かべる「くまのプーさん」のアートが楽しめます。

長場雄さん コメント

ディズニーと生茶のデザインボトルの話を聞いたとき

魅力的なディズニー作品を描く機会をいただけたことが本当に嬉しく、さらにそれが生茶のパッケージになると聞いて、多くの方の手に届くことを想像しながら、どうすれば喜んでいただけるパッケージになるか考えていました。

生茶とディズニーのデザインにおいて意識したこと・お気に入りのポイント

今回は正面を向いて笑っている「ミッキー」たちではなく、夢中でアートに向き合う姿をイメージして描きました。何かに真剣に取り組む表情や姿勢は、普段自分が描く人物とも通じるものがあり、その点も意識しています。

どの作品にも愛着がありますが、個人的に思い入れのある「ピグレット」を描けたのは特に嬉しかったです。

完成したディズニーデザインボトルを見た感想

自分が描いた「ミッキー」たちが、生茶が持つ、やさしく落ち着いた世界観に自然に馴染み、全体のパッケージとしてまとまっているのを見たときは非常に嬉しく思いました。

自分の描いたものが形になる喜びを改めて実感しました。

購入される方に向けてのメッセージ

今回のパッケージは、ボトルを並べると「ミッキー」たちが描いた線が繋がり、まるで1枚のアートのように見えるデザインになっています。

もちろん1本ずつでも楽しめますが揃えて並べることで、より豊かな世界観が広がるよう工夫しました。

コレクション感覚で集めていただき、暑い夏のひとときに、喉を潤しながら少しでも癒しを感じてもらえたら嬉しいです。

長場雄(Yu Nagaba)氏 プロフィール

シンプルなラインのみで描かれた作品で知られる、1976年東京生まれの長場雄氏。

国内外での作品発表やアートフェアへの参加など、アーティストとしての活動を行うほか、広告やアパレルブランドとのコラボレーションなどでも活躍されています。

アーティスト・長場雄さんのデザインを使用した、お絵描きを楽しむディズニーの仲間たちが登場。

2025年7月上旬以降順次販売が開始される「キリン 生茶」「キリン 生茶 ほうじ煎茶」ディズニーデザインボトルの紹介でした☆

