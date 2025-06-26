Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬Â£¤ë¡È¿·¤·¤¤Îø°¦¥ê¥¢¡É¡ØLOVE RING¡ÙÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡¡#1¤ÏÌµÎÁ¸ø³«
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·´¶³ÐÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÄ«ÁÒÌ¤ÍèPresents Ä¶¥Ð¥È¥ë·¿ Îø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë LOVE RING¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦26ÆüÀµ¸á¤«¤éDMM TV¤Ç#1¤È#2¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£#1¤ÏÄ«ÁÒÌ¤ÍèYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡ª¡×½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¢YouTuber¡¢¼Â¶È²È¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î´é¤ò»ý¤ÄÃË¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡£Èà¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÈÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É¡£ÃËÀ»²²Ã¼Ô¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤äÏÓÁêËÐ¡¢¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤ÉÆùÂÎ¾¡Éé¤ÇÂÐ·è¤·¡¢¾¡¼Ô¤¬½÷À¤È²á¤´¤¹¡È¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡É¤ä¡È¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡É¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥ë¡¼¥ë¡£ÂÐ·è¤Î¾¡ÇÔ¤Ï½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼¥¼¥í¤ÎÃËÀ¤ÏÍâÄ«Ã¦Íî¤È¤¤¤¦¡È¼åÆù¶¯¿©¡É¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡#1¤Ï¡¢ÃËÀ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¼«Ëý¤ÎÃË¤¿¤Á¤«¤é²áµî¤Î¥â¥ÆÅÁÀâ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¸ì¤ëÃË¤¿¤Á¤Þ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö´û¤Ë²¥¤ê¤¿¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡×¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÀïÆ®¥â¡¼¥É¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤éÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬Áª¤ó¤ÀÀº±ÔÃËÀ8¿Í¤È¡Ö¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡×½÷À5¿Í¤¬¡¢Îø¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ë½¸·ë¡£Âè°ì°õ¾Ý¤ÇÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬1¿Í¤Î½÷À¤òÁª¤Ó¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬Á´°÷¤«¤Ö¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÅ¸³«¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¡¼Ô¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡ã¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡ä¤Î»þ´Ö¤¬Ë¬¤ì¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¤´Ë«Èþ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤«¤±¤Æ²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤â¾¡ÇÔ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬´Á¤é¤·¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡£Éé½ý¼Ô¤â½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤Æ®¤¤¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡£
¡¡#2¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤ÃË¤¬¹¥¤¤Ê½÷»Ò¤È°ìÇñ¤Ç¤¤ë¡ã¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡ä¤ò¤«¤±¤¿2²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤òÊ¬¤±¤¿²¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡¢ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¡£°ìÊý¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤äÎø¤ÎÌð°õ¤¬Æ°¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½éÆü¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤Ë¥¥¹¤Þ¤Ç¡£¶¯¤¤ÃË¤Ï¥â¥Æ¤ë¤Î¤«¨¡¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢Îø¤Î¥Ð¥È¥ë¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤ÎÃË½÷13¿Í¤Î¤³¤Î²Æ°ìÈÖÇ®¤¤Îø¤¬¤³¤³¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶¯¤¤ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡ª¡×½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¢YouTuber¡¢¼Â¶È²È¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î´é¤ò»ý¤ÄÃË¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡£Èà¤¬¼¡¤ËÁª¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÈÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡É¡£ÃËÀ»²²Ã¼Ô¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤äÏÓÁêËÐ¡¢¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ê¤ÉÆùÂÎ¾¡Éé¤ÇÂÐ·è¤·¡¢¾¡¼Ô¤¬½÷À¤È²á¤´¤¹¡È¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡É¤ä¡È¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡É¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥ë¡¼¥ë¡£ÂÐ·è¤Î¾¡ÇÔ¤Ï½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼¥¼¥í¤ÎÃËÀ¤ÏÍâÄ«Ã¦Íî¤È¤¤¤¦¡È¼åÆù¶¯¿©¡É¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾¡¼Ô¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡ã¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡ä¤Î»þ´Ö¤¬Ë¬¤ì¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬¤«¤Ö¤Ã¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤¬¤´Ë«Èþ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤ò¤«¤±¤Æ²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤â¾¡ÇÔ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤¬´Á¤é¤·¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡£Éé½ý¼Ô¤â½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®¤Æ®¤¤¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡£
¡¡#2¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤ÃË¤¬¹¥¤¤Ê½÷»Ò¤È°ìÇñ¤Ç¤¤ë¡ã¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡ä¤ò¤«¤±¤¿2²óÌÜ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¡£¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤òÊ¬¤±¤¿²¥¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡¢ÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¡£°ìÊý¡¢½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤ÏËÜµ¤¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤äÎø¤ÎÌð°õ¤¬Æ°¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥ì¥à¥é¥¤¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½éÆü¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤Ë¥¥¹¤Þ¤Ç¡£¶¯¤¤ÃË¤Ï¥â¥Æ¤ë¤Î¤«¨¡¡£°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡¢Îø¤Î¥Ð¥È¥ë¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤ÎÃË½÷13¿Í¤Î¤³¤Î²Æ°ìÈÖÇ®¤¤Îø¤¬¤³¤³¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£