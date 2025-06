【アズールレーン チェシャー フィギュア】 6月25日 公開

APEX-TOYSは、「アズールレーン」より「チェシャー」フィギュアの完成品を6月25日に公開した。

本製品は「チェシャー」の水着姿を立体化したもの。腰にかかった布の透明感や水着の光沢、髪の細かな造形が美しい。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.