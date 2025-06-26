·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¡×¡¡1¥«·î¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ë¶¦±é¼ÔÀä¶ç¡Ö¤¨¡©¡ª¡×¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤âÀÖ»ú¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤Î·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê34¡Ë¤¬25ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Î²È·×Êí¡¢¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·î¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·§¸µ¤Ï1¥«·î¤Ë»È¤¦¥¿¥¯¥·¡¼Âå¶â¤¬30Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ÏÀä¶ç¡£¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤ÈÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¤ë¡£¾è¤ê´¹¤¨¤â¥ë¡¼¥ÈÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×·ÐÈñ¡£·é¤¯¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥Í¥¿¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¤·¤¿¡Ö¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¼ÇÂçÊå¤Ï¡Ö¤Ç¤â30¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡×¤È¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·§¸µ¤ÎÁêÊý¡¦°ðÅÄÈþµª¤¬¡ÖÁ´·à¾ì¤Ç¤¹¤è¡¢ËëÄ¥¤â¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¼Ç¤È¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö¤¨¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£¡ÖÅÔÆâ¤«¤éËëÄ¥¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¡ÖÊÒÆ»¤À¤±¤Ç2Ëü¤¯¤é¤¤¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤âÀÖ»ú¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡·§¸µ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉñÂæ¥®¥ã¥é¤ÏÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£