マクドナルドで人気のメニューが「不二家」とコラボレーションした「マックのお菓子スイーツ」が登場。

お菓子の味わいが楽しめる、”マックのお菓子スイーツ”として、「ミルキーパイ」「マックシェイクレモンスカッシュ」「マックフルーリー LOOK ストロベリー」が発売されます☆

マクドナルド「不二家」コラボレーション「マックのお菓子スイーツ」ミルキーパイ/マックシェイクレモンスカッシュ/マックフルーリー LOOK ストロベリー

販売店舗:2025年7月2日(水)〜7月下旬 (予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドに、老舗洋菓子店「不二家」が監修したコラボシリーズ「マックのお菓子スイーツ」が登場。

“マクドナルドの定番スイーツメニューなのにお菓子の味わい”という意外性を楽しむ新感覚スイーツです。

昭和・平成・令和と数多くのロングセラーお菓子を生み出してきた不二家監修のもと、不二家でお馴染みのお菓子3種の原料を実際に使用し、本格的な味わいが再現されています。

スイーツとしてのおいしさはもちろん、SNS でシェアしたくなる見た目、「なのに」というギャップが生む驚きと、おいしさが詰まったスイーツ3種がラインナップ☆

ミルキーパイ

価格:200円(税込)〜

販売時間:開店〜閉店まで ※どの時間帯でも購入できます

不二家を代表するブランド「ミルキー」とマクドナルドのパイがコラボした新作スイーツとして「ミルキーパイ」が登場。

サクサクの生地に、2種類の異なる練乳クリームを詰めた、まるでミルキーな味わいの温かいスイーツパイです。

不二家ミルキーと同じ練乳を使用し、甘みがしっかりとした濃厚な練乳クリームと、少しすっきりとしたやさしい甘さの練乳クリームの異なる2種類のクリームを組み合わせることで、絶妙なミルキーの味わいが再現されています。

みんなが大好きなミルキーの味わいを、マクドナルドならではのパイで楽しめるホットパイです。

※中身が熱いことがありますのでやけどに注意ください

マックシェイク レモンスカッシュ

サイズ・価格:Sサイズ 180円(税込)〜/M サイズ 250円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24 時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

不二家のロングセラー炭酸飲料「レモンスカッシュ」とコラボした新しいマックシェイク「マックシェイク レモンスカッシュ」

不二家「レモンスカッシュ」と同じレモン果汁を使用した爽やかなレモンの酸味と、レモンパルプの果汁の本格的なレモンの風味が口に広がります。

レモンスカッシュの爽快感とマックシェイクのやさしい甘さが同時に楽しめる、夏にぴったりの味わいが楽しめる一杯です。

※レモン果汁 3%使用

※マックシェイクは機械の特性上、他の味が混ざる場合があります

マックフルーリー LOOK ストロベリー

価格:350円(税込)〜

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24 時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

不二家のロングセラーのチョコレートブランド「LOOK」とコラボした新作の「マックフルーリー LOOK ストロベリー 」

なめらかなソフトクリームのベースに爽やかな酸味と甘みが特長のいちごの果肉を使用したストロベリーフィリングをミックスし、甘酸っぱいいちごチョコソースを加えたスイーツです。

ストロベリーフィリングといちごチョコソースにはそれぞれLOOKと同じストロベリーソースとチョコレートを使用。

LOOK の香ばしいカカオの香りやストロベリーのフレッシュな味わいを再現したマックフルーリーが楽しめます。

※いちご果肉・果汁あわせて3%使用

※実際に提供するパッケージとは異なります

新TVCM:マックのお菓子スイーツ 「なのに」篇

放映開始日:2025年7月1日(火)

放映エリア:全国(一部エリアを除く)

新TVCMに、不二家のマスコットキャラクター「ペコちゃん」が「マックのお菓子スイーツ」の世界観を表現するキャラクターとして登場。

マクドナルド店内で「マックのお菓子スイーツ」を楽しむ女性たちが、本格的なお菓子の味の再現に思わず驚きの表情を浮かべます。

最後には「ペコちゃん」まで登場する遊び心ある演出を通じて、マックのお菓子スイーツの意外性と楽しさを表現。

見た瞬間に「気になる」「食べてみたい」と思える内容となっています☆

実際のお菓子の原料を使用し、味を再現した3種の不二家監修スイーツが新たに登場。

マクドナルドと不二家がコラボレーションした「マックのお菓子スイーツ」シリーズ3種は、2025年7月2日より販売開始です☆

