Çß±«ÌÀ¤±ÉÃÆÉ¤ß¤«¡¡Âç±«¤Î¤Á½ë¤µ¤Ë·Ù²ü¡¡Ï¢ÆüÀ²¤ì¤ÆÌÔ½ë¤Ë
ÌÀÆü27Æü(¶â)°Ê¹ß¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¤ÏÀ²¤ì¤ÆÌÔ½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çß±«ÌÀ¤±¤ÏÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ï7·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï°ìÁØ·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
27Æü(¶â)¡Á7·î3Æü(ÌÚ)¡¡Áá¤¯¤âÇß±«ÌÀ¤±¤¹¤ë½ê¤â?
ÌÀÆü27Æü(¶â)¤Ï¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Þ¤ÇÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤Ë°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£28Æü(ÅÚ)¤«¤é30Æü(·î)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£7·î1Æü(²Ð)¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2Æü(¿å)¤ÏÅì³¤¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç±«¡¢3Æü(ÌÚ)¤Ï´ØÅì¤äÅìËÌ¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
7·î4Æü(¶â)¡Á9Æü(¿å)¡¡Âçºå¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤ÉÏ¢Æü¤ÎÌÔ½ë¤Ë
4Æü(¶â)°Ê¹ß¤â¶å½£¤«¤é´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤â5Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¡²¬¤äÂçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤ÇÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤Ï6Æü(Æü)¤Þ¤ÇÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢7Æü(·î)°Ê¹ß¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
7·îÁá¡¹¤«¤éÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¥°¥Ã¥º
ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝÎäºÞ¤äÉ¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¯¤ë¤ß¡¢ÂÎ(¼ó¡¢ÏÆ¤Î²¼¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ê¤É)¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢Îä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£