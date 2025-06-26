¡Ö»ÙÇÛ²¼¡¢¤Þ¤À¤«¡×°¤Éôµð¿Í¤ÇÃíÌÜ¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.281¡¡26ºÐ”¥Á¥§¥³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸”¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÇ®»ëÀþ¡Ö¾å¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¡×
¥Õ¥ë¥×¤Ïº£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥ê¡¼¥°4°Ì¤Îµð¿Í¤Ï27Æü¤«¤é¤Î¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¤òËÜµòÃÏ¤ËDeNA¤ò·Þ¤¨¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡¸òÎ®ÀïÁ´18»î¹ç¤Ï6¾¡11ÇÔ1Ê¬¤±¤Ç11°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼ºÅê¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¹ë²÷³Î¿®ÃÆ¡ª Åìµþ¥É¡¼¥àÁûÁ³¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÂè2¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÎòÂåµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î6¾¡¤ÈÆüÂØ¤ï¤êÂÇÀþ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ë¤Ï»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¢ºå¿À¤È4.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çË¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦°ÊÍè¡¢Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö4ÈÖ¤Î·ê¡×¡¢ÂÇÀþ·ÁÀ®¤Ë°ú¤Â³¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡
¡¡°ì»þ¤Ï4ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤â6·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÇÎ¨¤Ï.133¤ÈµÞ¹ß²¼¡£³«Ëë2»î¹ç¤Ç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß4ÈÖ¤ÎµÈÀî¾°µ±¤â6·îÂÇÎ¨¤Ï.197¤È¶ì¤·¤à¡£
¡¡ºòÇ¯¤âÁ´»î¹ç¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢27ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°éÀ®³°Ìî¼ê¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¡¢23Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢ÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯9·î¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£193¥»¥ó¥Á¡¢99¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¤Ê¤ë¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤¬»ý¤ÁÌ£¡¢¡Ö¥Á¥§¥³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.281¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£OPS.743¡£
¡¡22Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡¢½é²óÆó»à¤Î¾ìÌÌ¡¢¸µ¹Åç¡¢ÌùÅÄÏÂ¼ù¤«¤éÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤à¤È¡¢8²ó°ì»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë¤âÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö5¥Ä¡¼¥ëÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïº£·î13Æü¤Ë»°ÄÍÎ°À¸¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Â¨¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¥Õ¥ë¥×¤ÎÂ¸ºß¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼¡¢¤Þ¤À¤«¡×¡Ö1·³¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤â¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤ÉÂÔË¾ÏÀ¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¾º³Ê´ü¸Â¤Î7·îËö¤Þ¤Ç°ú¤Â³¤¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]