6月25日、川栄李奈がInstagramを更新した。

川栄は、自身のInstagramにて、「先日カナやんライブに行きました」と、西野カナの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』のさいたまスーパーアリーナ公演に訪れたことを報告。

続けて、「もう可愛すぎてお姫様出てきたんかと思った、、。 最高な時間をありがとうございました」と充実感をにじませる言葉と共に、銀テープを持った手元や、Tシャツとデニムを着用し、お腹をチラリと見せたコーディネート姿を披露した。

この投稿に対し、ファンからは、「カナやんファンだったんですね」「びっくりです!」「ライブ行けてよかったね!」「プライベートもお洒落」「ジーパン可愛い」などの反響が寄せられている。

2010年にAKB48第11期研究生オーディションを経てデビューし、現在は女優としてさまざまな作品で存在感を発揮している川栄。6月22日には、自身が主演を務めた日本テレビ系ドラマ『ダメマネ! ーダメなタレント、マネジメントしますー』が最終回を迎えた。

なお、同作の最終回前日の21日には、同Instagramにて、花束を持ったクランクアップ報告の写真と共に、「笑って泣いて怒ってぶっ飛ばして 汗かいて全力出し切った毎日」「本当に幸せでした」などと想いを綴っていた。

画像出典:川栄李奈オフィシャルInstagramより