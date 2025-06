話題の新店4軒をまとめて紹介！ 上質な和牛をちょっとずつ味わえる店から、話題のビスケット専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 香下(東京・市ケ谷)

2025年3月、市ケ谷駅から徒歩7分ほどの場所に、四季折々の食材を活かした料理を提供する日本料理店「香下」がオープンしました。

香下 出典:ガレットブルトンヌさん

2. TRATT. USHIGORO 新橋店(東京・新橋)

<店舗情報>◆香下住所 : 東京都千代田区九段北4-3-20 九段フラワーホーム 103TEL : 050-1724-6003

2025年3月、新橋駅から徒歩5分ほどの場所に「町焼肉」をテーマにした「TRATT. USHIGORO 新橋店」がオープンしました。

TRATT. USHIGORO 新橋店 写真:お店から

3. 和牛小皿しんうち(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆TRATT. USHIGORO 新橋店住所 : 東京都港区新橋2-15-3 三沢ビル 1FTEL : 050-5596-2653

2025年4月、虎ノ門ヒルズ駅直結の虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー3階にある虎ノ門横丁に、A5ランクの和牛料理を楽しめる「和牛小皿しんうち」がオープンしました。“和牛のおいしいところをちょっとずつ”をコンセプトに掲げる同店は、1人前の小皿料理をリーズナブルにいただけるのが特徴です。

和牛小皿しんうち 写真:お店から

4. ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷(東京・渋谷)

<店舗情報>◆和牛小皿しんうち住所 : 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 3FTEL : 未開通

2025年5月、渋谷駅直結の複合施設「渋谷スクランブルスクエア」の1階にあるフランス料理界の巨匠アラン・デュカス氏のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス 渋谷スクランブルスクエア店」の隣に、ビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷」がオープンしました。

ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷 写真:お店から

<店舗情報>◆ル・ビスキュイ・アラン・デュカス 渋谷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 1FTEL : 03-5614-5313

