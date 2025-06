ピーチ・ジョンから、ディズニーのアニメーション映画『101匹わんちゃん』限定コレクションが登場。

ルームウェアのほかアイマスクやランドリーポーチも展開される今回のコレクションは、キャッチーなデザインがポイントです☆

ピーチ・ジョン ディズニー『101匹わんちゃん』限定コレクション

発売日:2025年7月2日(水)

販売店舗:ピーチ・ジョン公式通販サイト、全国の店舗(※SALON by PEACH JOHN銀座店、OUTLET店、PJ BASIC店は除く)

ピーチ・ジョンから、ディズニーの名作アニメーション映画『101匹わんちゃん』をデザインした数量限定のコレクションが登場。

ルームウェア2型・小物2型の全4型が展開されます。

小物には、便利なアイマスクやランドリーポーチがラインナップ。

作中に登場するキャラクターやモチーフをふんだんに盛り込んだ、キャッチーなデザインの限定コレクションです☆

パジャマ

価格:4,980円(税込)

サイズ:1(レディースS〜L)、2(メンズM/L)

※「ブルー」は女性向けのサイズ1(レディースS〜L)、「レッド」は男性向けのサイズ2(メンズM/L)の展開

カラー:ブルー、レッド(全2色)

『101匹わんちゃん』に登場する、ダルメシアン夫婦「パディータ」と「ポンゴ」をイメージしたパジャマ。

肌ざわりの良さで定番人気の、コットン混ワッフル生地が使用されています!

身生地は規則的な凹凸のあるコットン混ワッフルで、適度な厚みのある生地だから、ロングシーズンで活用できる1着です。

トップスはゆったりしたラクな着心地で、ヒップが隠れるくらいの丈。

ラグランスリーブの半袖で、袖にダルメシアンプリント、身頃は無地のホワイトです!

ネック中央に取り外し可能な、ゴールドのラウンド型メタルチャーム付きで、後ろネックには作品ロゴのプリントが入っています。

ブルーは「パディータ」を右胸に、レッドは「ポンゴ」を左胸に、ワンポイントプリントであしらったデザイン。

ネックラインと、ボトムのウエスト&裾や飾りステッチも、それぞれの首輪の色をイメージしたカラーです☆

ボトムは全体にダルメシアンプリントを使用。

程よくゆとりがあり、裾すぼまりのシルエットで、くるぶしの隠れるフルレングスになっています。

ちょっとしたデザインの違いもあり、パートナーとお揃いコーデも楽しめるパジャマは、ギフトとしてもおすすめです!

キッズHARAマキパジャマ

価格:3,980円(税込)

サイズ:100、110、120、130

カラー:レッド(全1色)

ダルメシアンの子犬のキャラクター「パッチ」をイメージした、楽しくキャッチーなデザインのキッズパジャマ。

肌ざわりの良さで定番人気のコットン混ワッフル生地を使用し、おなかを冷えから守る腹巻き付きです!

トップスはラウンドネックで、中央には首輪のチャームに見立てたゴールドの飾りボタン付き。

ラグランスリーブの半袖で、袖にダルメシアンプリント、身頃は無地のホワイトです。

フロント中央には、子犬「パッチ」のワンポイントプリントが入っています☆

さらに、後ろネック部分は作品ロゴのプリント入りです。

ゆったりしたラクな着心地で、ボトム本体はダルメシアン柄を使った、裾広がりのシルエット。

腹巻き部はリブ生地折り返しの二重で、上辺にゴムが使用されているため、きゅうくつ感なくおなかをガードします☆

大人用パジャマとおそろいコーデが楽しめるので、ギフトにもおすすめです!

アイマスク

価格:1,980円(税込)

アイマスクは『101匹わんちゃん』をイメージしたダルメシアン柄に加え、白黒の耳までつけた、映え度満点のデザイン。

表側はダルメシアン柄プリントのサテン生地を採用し、肌側はデリケートな目元にもやさしい、柔らかなパイル生地が使用されています。

本体は2枚の生地の間に中綿が入っており、ふわふわしたやさしい着用感です。

上部左右に、ダルメシアンをイメージした折れ耳が付いたフォトジェニックなデザイン。

左下には、作品ロゴの刺しゅうが入り、鮮やかなレッドがお洒落なアクセントです!

後ろ側のひもは、平ゴムをサテン生地でくるむことで頭にフィットする仕様に。

くしゅくしゅとギャザーが寄り、かわいらしさをプラスしています。

同シリーズのルームウェアやお手持ちの部屋着などにプラスすると、かわいらしいコーデが完成。

トラベルグッズやギフトにも使えるグッズです☆

ランドリーポーチ

価格:2,420円(税込)

ランジェリーや衣類の洗濯に便利なランドリーポーチは、ダルメシアン柄をプリントした厚手のメッシュ素材を使用。

上面に折れ耳のモチーフと、作品ロゴの刺しゅう入りで、底面にはしっぽが付いています!

上ぶたがファスナーで全開する円筒形で、中身の出し入れがしやすい構造。

ファスナー引き手に取り外しできるゴールドチャームが付いているほか、引き手を覆うゴムのカバーもあり、他の洗濯物に引っかかるのを防ぎます。

キャミソールやスリップなどを2〜3枚程度収納でき、お部屋に置いてもかわいらしいデザインです☆

ダルメシアン柄やキャラクターのプリント、耳としっぽを付けたキャッチーなデザインのコレクション。

ピーチ・ジョン ディズニー『101匹わんちゃん』限定コレクションは、2025年7月2日より発売です☆

