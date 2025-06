東京ディズニーリゾートのキャストから「おもてなしの心」を学ぶ、すべての人に役立つ『最新版 東京ディズニーリゾート キャストの仕事 Disney in Pocket』が講談社から登場!

現役キャストのホンネや仕事の裏側まで大公開されるほか、購入された方を対象にした「東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」プレゼントキャンペーンも開催されます。

講談社『最新版 東京ディズニーリゾート キャストの仕事 Disney in Pocket』

価格:1,650円(税込)

発売日:2025年6月26日(木)※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ:たて257mm×よこ185mm

仕様:オールカラー96ページ

収録内容:

・どこのキャスト?クイズ

・キャストの仕事一覧

・キャストの1日に密着!

・キャストインタビュー

・キャストだけの特典

・キャストデビューまでの道のり

・キャストのホンネ ほか

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

いつも最高の笑顔で、東京ディズニーリゾートのゲストを迎えるキャストたち。

彼らの笑顔のヒミツに迫る『最新版 東京ディズニーリゾート キャストの仕事 Disney in Pocket』が講談社から発売されました。

『最新版 東京ディズニーリゾート キャストの仕事 Disney in Pocket』はキャストについて詳しく取材し、おもてなしの極意をまとめた一冊です。

単に仕事内容を紹介するだけでなく、キャストが大切にしていることや仕事への思いまで収録しているので、思わずハッとさせられるプロならではの心配りの精神に触れられます。

チームワークを大切にする姿や、ゲストの笑顔のために考えて行動する姿には、パークにとどまらずすべての人にとっての「周りの人とよい関係を築くヒント」がたくさん隠れています。

また、キャストの仕事は、アトラクションの案内に、飲食施設の接客や清掃、運転手や警備など多種多様。

東京ディズニーリゾートが好きな方はもちろん、仕事について興味を持ち始めた小中学生、組織や企業で人材育成にあたっている方にもおすすめです。

本書のために現役キャストに語っていただいたインタビューや、撮りおろし写真も盛りだくさん。

すでに東京ディズニーリゾートに詳しい方にとっても新たな発見がある内容です☆

抽選で10組20名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」が当たるキャンペーンを開催中

応募締め切り:2025年8月31日(日)※当日消印有効

講談社では、抽選で10組20名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」が当たるキャンペーンを開催中。

『最新版 東京ディズニーリゾート キャストの仕事 Disney in Pocket』を購入すると、抽選で10組20名に「東京ディズニーリゾート・パークチケット(ペア)」が当たるキャンペーンに応募できます。

東京ディズニーランド、または東京ディズニーシーのどちらかに入園できるチケットです。

※応募には通常はがきが必要です。電子書籍は対象外です

東京ディズニーリゾートのキャストから「おもてなしの心」を学ぶ、すべての人に役立つ一冊。

講談社の『最新版 東京ディズニーリゾート キャストの仕事 Disney in Pocket』全国の書店、Amazonなどで販売です☆

東京ディズニーリゾート夏のイベントを直前大特集!講談社「ディズニーファン」2025年8月号 東京ディズニーリゾート夏のイベントを直前大特集!講談社「ディズニーファン」2025年8月号 続きを見る

アナとエルサのフローズンジャーニーを深掘り!講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2025-2026」 アナとエルサのフローズンジャーニーを深掘り!講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2025-2026」 続きを見る

©Disney

講談社は、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーリゾートの「おもてなしの心」やホンネ、仕事の裏側まで大公開!講談社『最新版 キャストの仕事』 appeared first on Dtimes.