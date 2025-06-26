Áó°æÍ¥¡¢É×¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë½õ¸À¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£MC¤òÌ³¤á¤ëÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¡ÈÉ×ÉØ¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁó°æÍ¥¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤ë»³¤Á¤ã¤ó¡Ä·ëº§Á°¤Î¡È¥á¥¬¥Í¶¦±é¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁó°æ¤Ï¡Ö¹âÃÎ°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö20Ç¯¸å¤Î»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤¬¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»Å»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡»³Î¤¤ÈÁó°æ¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£22Ç¯8·îÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁó°æÍ¥¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤ë»³¤Á¤ã¤ó¡Ä·ëº§Á°¤Î¡È¥á¥¬¥Í¶¦±é¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁó°æ¤Ï¡Ö¹âÃÎ°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö20Ç¯¸å¤Î»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤ÈÁó°æ¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£22Ç¯8·îÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£