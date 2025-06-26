TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÇÀè·î¡¢ÃË¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤­»¶¤é¤·Êü²Ð¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤Î½Ö´Ö¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´Ú¹ñÃÏ²¼Å´¡Ö¼ÖÆâ¤ÇÊü²Ð¤Î½Ö´Ö¡×¤¬¥«¥á¥é¤Ë¡¡60Âå¤ÎÃË¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»µ¤¯¡¡Æ¨¤²ÏÇ¤¦¾èµÒ¤ä¼ÖÆâ¤¬°ì½Ö¤Ç±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò

¤³¤ì¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÎÃÏ²¼Å´¼ÖÆâ¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£

Ãæ±û¤Ë¤¤¤ëÃË¤¬¥ê¥å¥Ã¥¯¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢²«¿§¤Î±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤­»¶¤é¤·¤Þ¤¹¡£

ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤ËÆ¨¤²ÏÇ¤¦¾èµÒ¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²Ð¤òÊü¤Á¡¢¼ÖÆâ¤Ï°ì½Ö¤Ç±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

²Ð¤Ï¾è°÷¤é¤¬¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ð¤òÊü¤Ã¤¿60Âå¤ÎÃË¤Ï¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£

¸¡»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¥º§ÁÊ¾Ù¤Î·ë²Ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ160¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÌ¤¿ëºá¤Ê¤É¤ÇÃË¤òµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£