◆映画(日本):「35年目のラブレター」

【モデルプレス=2025/06/26】2025年7月に配信開始されるPrime Videoの新着作品が発表された。最愛の妻にラブレターを書くために文字を学ぶ夫と、彼を支えた妻の人生をつづったヒューマンドラマ『35年目のラブレター』を、7月7日から独占配信。貧しさのために十分な教育をうけることができず、読み書きができないことを打ち明けられずにいた西畑保(笑福亭鶴瓶)が定年退職を機に夜間中学へ通い、いつも自分を支えてくれた最愛の妻(原田知世)に感謝を伝える手紙を書くために学び、奮闘する様が描かれている。若き日の保と皎子を重岡大毅と上白石萌音がそれぞれ演じていることでも話題になった。

◆映画(日本):「からかい上手の高木さん」

◆映画(海外):「教皇選挙」

◆映画(海外):「ヘッド・オブ・ステイト」

◆映画(韓国):「ベテラン 凶悪犯罪捜査班」

◆アニメ映画(海外):「Flow」

◆テレビドラマ(日本):「笑ゥせぇるすまん」

◆テレビアニメ:「CITY THE ANIMATION」

◆テレビアニメ:「ガチアクタ」

◆2025年7月新着予定作品一覧

アニメも話題を集めた山本崇一朗氏の同名人気漫画から10年後の世界を舞台に、恋愛映画の名手・今泉力哉監督のメガホンで実写化した映画『からかい上手の高木さん』を7月1日から見放題独占配信。とある島の中学校を舞台に、隣の席になった高木さん(永野芽郁)と、高木さんにいつもからかわれている西片(高橋文哉)。高木さんの突然の引っ越しにより、お互いの思いを伝えることなく離ればなれになった2人が、10年後に巡り合うさまを描いている。全世界14億人以上の信徒を統べるカトリック教会の最高指導者でバチカン市国の元首であるローマ教皇の逝去に伴い、システィーナ礼拝堂で秘密裏に行われる選挙「コンクラーベ」の内幕に迫ったミステリー『教皇選挙』を7月30日から独占配信。選挙を執り仕切るローレンス枢機卿(レイフ・ファインズ)を中心に、水面下でうごめく陰謀やスキャンダルを描き、第97回アカデミー賞で作品賞を含む8部門にノミネートされ、脚色賞を受賞した。日本では、劇場公開中に実際にコンクラーベが行われたことでも話題になった。凶悪な外国の敵対勢力の標的となったアメリカ大統領(ジョン・シナ)とイギリス首相(イドリス・エルバ)が、ライバル関係を捨て、MI6有能なエージェントであるノエル(プリヤンカー・チョープラー)の協力を得て、世界的な陰謀を阻止しようと奮闘する姿を描いたアクション映画『ヘッド・オブ・ステイト』を7月2日から独占配信する。2015年に韓国でヒットを記録したアクション映画『ベテラン』のシリーズ第2作として4月に日本で劇場公開された『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』を7月4日から独占配信。前作に続き、ベテラン刑事ソ・ドチョル役にファン・ジョンミン、正義感あふれる新人刑事パク・ソヌ役をチョン・ヘインが演じ、『密輸 1970』のリュ・スンワン氏が監督を務めた。洪水に呑まれてゆく世界を舞台に、1匹の猫の旅路を描いたアニメーション映画『Flow』を7月16日から独占配信。ラトビアの気鋭ギンツ・ジルバロディス監督が5年の年月をかけて完成させた本作は、2024年アヌシー国際アニメーション映画祭で審査員賞・観客賞を含む4部門を受賞したのを皮切りに、2025年・第82回ゴールデングローブ賞アニメーション映画賞、第97回アカデミー賞の長編アニメーション賞を受賞した。誰もが知るアニメキャラクター“喪黒福造”を、日本一の憑依型キャラ芸人・秋山竜次が演じ、宮藤官九郎やマギーら脚本家チームが、ダークでメルヘンなアニメの世界観はそのままに、完全オリジナルの脚本で描いたテレビドラマ『笑ゥせぇるすまん』を7月18日から独占配信。各エピソードには、毎回主演級の豪華ゲストが出演する。あらゐけいいち氏による女子大学生の南雲美鳥とCITYの人々との予測不能な平凡ライフを描いたガールズ・ラン・コメディ「CITY」を、あらゐ氏の「日常」のアニメ化も手掛けた京都アニメーションによって制作された『CITY THE ANIMATION』を7月7日から世界見放題独占配信。主人公・南雲美鳥役の小松未可子をはじめ、豊崎愛生、石川由依など人気声優が集結した。犯罪者の子孫たちが暮らすスラム街に生まれた孤児の少年・ルドを主人公にしたバトルアクション『ガチアクタ』を7月7日から見放題最速配信。ある日、身に覚えのない罪を着せられたことで誰もが恐れる「奈落」へと落とされたルドは、世界の真実を垣間見、物に命を与え、力を引き出す能力を発現させ、常識、権力、差別や偏見に満ちた「クソみたいな世界」を変えるために奮闘する。(modelpress編集部)【映画(日本)】7月1日(火)・映画『からかい上手の高木さん』※見放題独占配信・『交換ウソ日記』7月2日(水)・『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』※見放題独占配信7月4日(金)・『海の沈黙』・『悪い夏』※独占配信7月7日(月)・『35年目のラブレター』※独占配信7月11日(金)・『ゴーストキラー』※独占配信・『忍たま乱太郎』・『山田くんとLv999の恋をする』※独占配信7月13日(日)・『キングダム 運命の炎』7月21日(月・祝)・『九十歳。何がめでたい』※見放題独占配信7月22日(火)・『るろうに剣心』・『るろうに剣心 京都大火編』・『るろうに剣心 伝説の最期編』・『るろうに剣心 最終章 The Final』7月25日(金)・『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』※独占配信7月31日(木)・『毒娘』【映画(海外)】7月1日(火)・『ギガ・シャーク』7月2日(水)・『ヘッド・オブ・ステイト』(Heads Of State/アメリカ)※午後4時から独占配信7月3日(木)・『私がやりました』7月4日(金)・『ウプ・カップランブ 〜お墓のスペース、足りません!〜』(Uppu Kappurambu/インド)※午前3時30分から独占配信・『ファイナル・ブラッド2』※見放題独占配信・『新・大地震』7月5日(土)・『ザ・バイクライダーズ』7月8日(火)・『シンプル・プラン:群衆の中の子供たち』(Simple Plan:The Kids In The Crowd/カナダ)※午後1時から独占配信7月10日(木)・『オーメン:ザ・ファースト』7月19日(土)・『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』7月25日(金)・『ゴジラ×コング 新たなる帝国』7月30日(水)・『教皇選挙』※独占配信【映画(韓国)】7月4日(金)・『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』※独占配信【アニメ映画(日本)】7月1日(火)・『イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025』7月11日(金)・『映画 忍たま乱太郎』・『劇場版アニメ 忍たま乱太郎 忍術学園 全員出動!の段』7月19日(土)・『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』※見放題独占配信【アニメ映画(海外)】7月16日(水)・『Flow』※独占配信【テレビドラマ(日本)】7月6日(日)・『こんばんは、朝山家です。』7月18日(金)・『笑ゥせぇるすまん』※独占配信【テレビドラマ(海外)】7月8日(火)・『無主の城〜AIに支配されたゾンビの街〜』※13話以降は2025年8月7日より見放題配信予定7月9日(水)・『バラード 未解決事件捜査班』シーズン1(Ballard/アメリカ)※午後4時から独占配信7月11日(金)・『アイダホの夜:大学生殺人事件』シーズン1(One Night In Idaho:The College Murders/アメリカ)※午後4時から独占配信7月16日(水)・『私たちの青い夏』シーズン3(The Summer I Turned Pretty/アメリカ)※午後4時から独占配信7月23日(水)・『シャイニー・ハッピー・ピープル 〜若者たちの聖戦〜』(Shiny Happy People:A Teenage Holy War/アメリカ)※午後4時から独占配信7月25日(金)・『ランジーン 〜俺もジゴロになれますか?〜』シーズン1(Rangeen/インド)※午前3時30分から独占配信【テレビアニメ(日本)】7月3日(木)・『陰陽廻天 Re:バース』・『転生宗主の覇道譚 〜すべてを呑み込むサカナと這い上がる〜』7月4日(金)・『神椿市建設中。』《オンエア版》・『神椿市建設中。』《ディレクターズカット版》7月5日(土)・『怪獣8号』第2期・『強くてニューサーガ』・『9-nine- Ruler's Crown』・『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』・『ぷにるんず ぷに3』・『よふかしのうた』・『よふかしのうた Season2』※見放題独占配信7月6日(日)・『公女殿下の家庭教師』・『追放者食堂へようこそ!』・『ばっどがーる』・『ぷにるはかわいいスライム 第2期』7月7日(月)・『ガチアクタ』※見放題最速配信・『彼女、お借りします』Season1〜4・『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』・『CITY THE ANIMATION』※世界見放題独占配信・『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』・『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd Season』・『ホテル・インヒューマンズ』・『まったく最近の探偵ときたら』・『水属性の魔法使い』7月8日(火)・『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』・『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』・『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』・『美男高校地球防衛部ハイカラ!』7月9日(水)・『Turkey!』7月10日(木)・『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』・『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』※見放題最速配信・『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』・『Panty&Stocking with Garterbelt』・『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』※見放題最速配信7月11日(金)・『カッコウの許嫁』・『カッコウの許嫁Season2』・『HUNTER X HUNTER』 Season1〜6・『ふたりソロキャンプ』※見放題最速配信・『雨と君と』・『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった?)』7月12日(土)・『フードコートで、また明日。』・『ブサメンガチファイター』7月13日(日)・『おそ松さん』第1期〜第4期・『おそ松さん〜ヒピポ族と輝く果実〜』・『おそ松さん〜魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊まり会〜』・『薫る花は凛と咲く』・『傷だらけ聖女より報復をこめて』・『ぐらんぶる Season2』・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』第1期〜第2期・『勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる 〜この白魔導師が規格外すぎる〜』7月14日(月)・『盾の勇者の成り上がり』Season1〜47月15日(火)・『桃源暗鬼』7月27日(日)・『カラオケ行こ!』【バラエティ(日本)】7月1日(火)・『水曜どうでしょうプレミア 東京2泊3日70km』7月9日(水)・『パペットスンスン』【ドキュメンタリー(日本)】7月13日(日)・『#WIP 〜THE FIRST STAR〜』【Not Sponsored 記事】