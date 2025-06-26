Prime Video¤Î7·î¿·ÃåºîÉÊ¤¬¸ø³«¡£¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á»á¡ÖCITY THE ANIMATION¡×¤ä¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡Amazon¤Ï¡¢1Ëü°Ê¾å¤Î±Ç²è¤äTVÈÖÁÈ¤¬¸«ÊüÂê¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷ÆÃÅµÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7·î¤Î¿·ÃåºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Prime Video¤Ë¤Æ7·î¤«¤éÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤¹¤ë¿·ÃåºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Âè97²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×¤ä¡ÖFlow¡×¡¢¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×¤ä¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¡¢ÎáÏÂ¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡Ö¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡ÖCITY¡×¤òµþÅÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖCITY THE ANIMATION¡×¡¢Î¢Æá·½»á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¤Î¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢¢¡ÖPrime Video¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú±Ç²è¡ÊÆüËÜ¡Ë¡Û
35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー
±Ç²è ¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ú±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë¡Û
¶µ¹ÄÁªµó
¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡Ú±Ç²è¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡Û
¥Ù¥Æ¥é¥ó ¶§°ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ú¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë¡Û
Flow¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÊÆüËÜ¡Ë¡Û
¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Û
CITY THE ANIMATION
¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿
2025Ç¯7·î¿·ÃåÍ½ÄêºîÉÊ°ìÍ÷
±Ç²è¡ÊÆüËÜ¡Ë
7·î1Æü
¡¦±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦¡Ø¸ò´¹¥¦¥½Æüµ¡Ù
7·î2Æü
¡¦¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥Æー¥×¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
7·î4Æü
¡¦¡Ø³¤¤ÎÄÀÌÛ¡Ù
¡¦¡Ø°¤¤²Æ¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
7·î7Æü
¡¦¡Ø35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
7·î11Æü
¡¦¡Ø¥´ー¥¹¥È¥¥éー¡Ù
¡¦¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù
¡¦¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤È Lv999 ¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
7·î13Æü
¡¦¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ±¿Ì¿¤Î±ê¡Ù
7·î21Æü
¡¦¡Ø¶å½½ºÐ¡£²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
7·î22Æü
¡¦¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù
¡¦¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ µþÅÔÂç²ÐÊÔ¡Ù
¡¦¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ÅÁÀâ¤ÎºÇ´üÊÔ¡Ù
¡¦¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï The Final¡Ù
7·î25Æü
¡¦¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
7·î31Æü
¡¦¡ØÆÇÌ¼¡Ù
±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë
7·î1Æü
¡¦¡Ø¥®¥¬¡¦¥·¥ãー¥¯¡Ù
7·î2Æü
¡¦¡Ø¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡Ù¡ÊHeads Of State¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¢¨16»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
7·î3Æü
¡¦¡Ø»ä¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
7·î4Æü
¡¦¡Ø¥¦¥×¡¦¥«¥Ã¥×¥é¥ó¥Ö ～¤ªÊè¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¢Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª～¡Ù¡ÊUppu Kappurambu¡¿¥¤¥ó¥É¡Ë ¢¨¸áÁ°3»þ30Ê¬¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É 2¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦¡Ø¿·¡¦ÂçÃÏ¿Ì¡Ù
7·î5Æü
¡¦¡Ø¥¶¡¦¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Àー¥º¡Ù
7·î8Æü
¡¦¡Ø¥·¥ó¥×¥ëŽ¥¥×¥é¥ó¡§·²½°¤ÎÃæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¡ÊSimple Plan: The Kids In The Crowd¡¿¥«¥Ê¥À¡Ë ¢¨13»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
7·î10Æü
¡¦¡Ø¥ªー¥á¥ó¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ù
7·î19Æü
¡¦¡Ø¥¹¥Ôー¥¯¡¦¥Îー¡¦¥¤ー¥Ö¥ë °Û¾ï¤Ê²ÈÂ²¡Ù
7·î25Æü
¡¦¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥³¥ó¥° ¿·¤¿¤Ê¤ëÄë¹ñ¡Ù
7·î30Æü
¡¦¡Ø¶µ¹ÄÁªµó¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
±Ç²è¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
7·î1Æü
¡¦¡Ø¥Ù¥Æ¥é¥ó ¶§°ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÊÆüËÜ¡Ë
7·î1Æü
¡¦¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¶¡¦¥àー¥Óー 2025¡Ù
7·î11Æü
¡¦¡Ø±Ç²è Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù
¡¦¡Ø·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº Ç¦½Ñ³Ø±à Á´°÷½ÐÆ°¡ª¤ÎÃÊ¡Ù
7·î19Æü
¡¦¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤¤å¤¢¡ª¤¶¡¦¤àー¤Óー¡ª¥É¥¥É¥¡¦¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂçËÁ¸±¡ª¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë
7·î16Æü
¡¦¡ØFlow¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÊÆüËÜ¡Ë
7·î6Æü
¡¦¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù
7·î8Æü
¡¦¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù ¢¨ÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ê³¤³°¡Ë
7·î8Æü
¡¦¡ØÌµ¼ç¤Î¾ë～AI ¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¥¾¥ó¥Ó¤Î³¹～¡Ù ¢¨13ÏÃ°Ê¹ß¤Ï8·î7Æü¤è¤ê¸«ÊüÂêÇÛ¿®Í½Äê
7·î9Æü
¡¦¡Ø¥Ð¥éー¥É Ì¤²ò·è»ö·ïÁÜººÈÉ¡Ù¥·ー¥º¥ó 1¡ÊBallard¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¢¨16»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
7·î11Æü
¡¦¡Ø¥¢¥¤¥À¥Û¤ÎÌë¡§Âç³ØÀ¸»¦¿Í»ö·ï¡Ù¥·ー¥º¥ó 1¡ÊOne Night In Idaho: The College Murders¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¢¨16»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
7·î16Æü
¡¦¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ¤¤²Æ¡Ù¥·ー¥º¥ó 3¡ÊThe Summer I Turned Pretty¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¢¨16»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
7·î23Æü
¡¦¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ëー¡¦¥Ï¥Ã¥Ôー¡¦¥Ôー¥×¥ë ～¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ»Àï～¡Ù¡ÊShiny Happy People: A Teenage Holy War¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë ¢¨16»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
7·î25Æü
¡¦¡Ø¥é¥ó¥¸ー¥ó ～²¶¤â¥¸¥´¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©～¡Ù¥·ー¥º¥ó 1¡ÊRangeen¡¿¥¤¥ó¥É¡Ë ¢¨15»þ30Ê¬¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÊÆüËÜ¡Ë
7·î3Æü
¡¦¡Ø±¢ÍÛ²öÅ· Re:¥Ðー¥¹¡Ù
¡¦¡ØÅ¾À¸½¡¼ç¤ÎÇÆÆ»ëý ～¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÝ¤ß¹þ¤à¥µ¥«¥Ê¤ÈÇç¤¤¾å¤¬¤ë～¡Ù
7·î4Æü
¡¦¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡Ù¥ª¥ó¥¨¥¢ÈÇ
¡¦¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡Ù¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ
7·î5Æü
¡¦¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè2´ü
¡¦¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥åー¥µー¥¬¡Ù
¡¦¡Ø9-nine- Ruler's Crown¡Ù
¡¦¡Ø¥Í¥¯¥í¥Î¥ß»Ò¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Û¥éー¥·¥ç¥¦¡Ù
¡¦¡Ø¤×¤Ë¤ë¤ó¤º ¤×¤Ë3¡Ù
¡¦¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿¡Ù
¡¦¡Ø¤è¤Õ¤«¤·¤Î¤¦¤¿ Season 2¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
7·î6Æü
¡¦¡Ø¸ø½÷ÅÂ²¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¡Ù
¡¦¡ØÄÉÊü¼Ô¿©Æ²¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡Ù
¡¦¡Ø¤Ð¤Ã¤É¤¬ー¤ë¡Ù
¡¦¡Ø¤×¤Ë¤ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥é¥¤¥à Âè2´ü¡Ù
7·î7Æü
¡¦¡Ø¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®
¡¦¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡ÙSeason 1～4
¡¦¡Ø¥¯¥ì¥Ð¥Æ¥¹-Ëâ½Ã¤Î²¦¤ÈÀÖ»Ò¤È»Ó¤ÎÍ¦¼Ô-¡Ù
¡¦¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù ¢¨À¤³¦¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦¡Ø¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿²¶¤ÏÌÂµÜ¤ò×Ç×Ó¤¦¡Ù
¡¦¡Ø¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿²¶¤ÏÌÂµÜ¤ò×Ç×Ó¤¦ 2nd Season¡Ù
¡¦¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥º¡Ù
¡¦¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºÇ¶á¤ÎÃµÄå¤È¤¤¿¤é¡Ù
¡¦¡Ø¿åÂ°À¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù
7·î8Æü
¡¦¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á ÄÀÌÛ¤ÎËâ½÷¤Î±£¤·¤´¤È¡Ù
¡¦¡Ø¤º¤¿¤Ü¤íÎá¾î¤Ï»Ð¤Î¸µº§Ìó¼Ô¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù
¡¦¡ØÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¡Ù
¡¦¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¥Ï¥¤¥«¥é¡ª¡Ù
7·î9Æü
¡¦¡ØTurkey!¡Ù
7·î10Æü
¡¦¡Ø°ÛÀ¤³¦ÌÛ¼¨Ï¿¥Þ¥¤¥Î¥°ー¥é～ÇËÌÇ¤ÎÊ¸ÌÀ¤Ç»Ï¤á¤ëÀ¤³¦À¬Éþ～¡Ù
¡¦¡ØÄëÇµ»°»ÐËå¤Ï°Æ³°¡¢¥Á¥ç¥í¤¤¡£¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®
¡¦¡Ø¥Ë¥ã¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥È¡Ù
¡¦¡ØPanty&Stocking with Garterbelt¡Ù
¡¦¡ØNew PANTY & STOCKING with GARTERBELT¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®
7·î11Æü
¡¦¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²Ç¡Ù
¡¦¡Ø¥«¥Ã¥³¥¦¤Îµö²Ç Season2¡Ù
¡¦¡ØHUNTER X HUNTER¡Ù Season 1～6
¡¦¡Ø¤Õ¤¿¤ê¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Ù ¢¨¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®
¡¦¡Ø±«¤È·¯¤È¡Ù
¡¦¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬Îø¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥à¥ê¥à¥ê¡ª¡Ê¢¨¥à¥ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿⁉¡Ë¡Ù
7·î12Æü
¡¦¡Ø¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡£¡Ù
¡¦¡Ø¥Ö¥µ¥á¥ó¥¬¥Á¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù
7·î13Æü
¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡ÙÂè1´ü～Âè4´ü
¡¦¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó～¥Ò¥Ô¥ÝÂ²¤Èµ±¤¯²Ì¼Â～¡Ù
¡¦¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó～º²¤Î¤¿¤³¾Æ¤¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÈÅÁÀâ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê²ñ～¡Ù
¡¦¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù
¡¦¡Ø½ý¤À¤é¤±À»½÷¤è¤êÊóÉü¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù
¡¦¡Ø¤°¤é¤ó¤Ö¤ë Season 2¡Ù
¡¦¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡ÙÂè1´ü～Âè2´ü
¡¦¡ØÍ¦¼Ô¥Ñー¥Æ¥£ー¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÇòËâÆ³»Õ¡¢S¥é¥ó¥¯ËÁ¸±¼Ô¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë ～¤³¤ÎÇòËâÆ³»Õ¤¬µ¬³Ê³°¤¹¤®¤ë～¡Ù
7·î14Æü
¡¦¡Ø½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡ÙSeason 1～4
7·î15Æü
¡¦¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù
7·î27Æü
¡¦¡Ø¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡Ù
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÊÆüËÜ¡Ë
7·î1Æü
¡¦¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¥×¥ì¥ß¥¢ Åìµþ2Çñ3Æü70km¡Ù
7·î9Æü
¡¦¡Ø¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡Ù
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÊÆüËÜ¡Ë
7·î13Æü
¡Ø#WIP ～THE FIRST STAR～¡Ù
(C)2025¡Ö35Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)2024 ±Ç²è¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)»³ËÜ¿ò°ìÏ¯¡¿¾®³Ø´Û
(C) 2024 Conclave Distribution, LLC.
(C) Amazon Content Services LLC
(C) 2024 CJ ENM Co., Ltd., Filmmakers R&K ALL RIGHTS RESERVED
(C)Dream Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five.
(C)Æ£»Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿TV TOKYO
(C)Keiichi Arawi, KODANSHA/CITY THE ANIMATION Production Committee
(C)Î¢Æá·½¡¦ÚçÆ¸½¨µÈ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ