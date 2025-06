6月26日 公開

Amazonは、1万以上の映画やTV番組が見放題のサービス「Prime Video」プライム会員特典対象作品について、7月の新着作品を公開した。

Prime Videoにて7月から配信が開始する新着作品には、第97回アカデミー賞受賞の「教皇選挙」や「Flow」、「35年目のラブレター」や「ガチアクタ」、令和に蘇った「笑ゥせぇるすまん」などがラインナップされる。

そのほか、テレビアニメ作品では、あらゐけいいち氏のマンガ「CITY」を京都アニメーションによってアニメ制作された「CITY THE ANIMATION」、裏那圭氏によるバトルアクションマンガ原作の「ガチアクタ」などが登場する。

□「Prime Video」のページ

【映画(日本)】

35年目のラブレター

映画 からかい上手の高木さん

【映画(海外)】

教皇選挙

ヘッド・オブ・ステイト

【映画(韓国)】

ベテラン 凶悪犯罪捜査班

【アニメ映画(海外)】

Flow

【テレビドラマ(日本)】

笑ゥせぇるすまん

【テレビアニメ】

CITY THE ANIMATION

ガチアクタ

2025年7月新着予定作品一覧

映画(日本)

7月1日

・映画『からかい上手の高木さん』※見放題独占配信

・『交換ウソ日記』

7月2日

・『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』 ※見放題独占配信

7月4日

・『海の沈黙』

・『悪い夏』 ※独占配信

7月7日

・『35年目のラブレター』 ※独占配信

7月11日

・『ゴーストキラー』

・『忍たま乱太郎』

・『山田くんと Lv999 の恋をする』 ※独占配信

7月13日

・『キングダム 運命の炎』

7月21日

・『九十歳。何がめでたい』 ※見放題独占配信

7月22日

・『るろうに剣心』

・『るろうに剣心 京都大火編』

・『るろうに剣心 伝説の最期編』

・『るろうに剣心 最終章 The Final』

7月25日

・『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』 ※独占配信

7月31日

・『毒娘』

映画(海外)

7月1日

・『ギガ・シャーク』

7月2日

・『ヘッド・オブ・ステイト』(Heads Of State/アメリカ) ※16時から独占配信

7月3日

・『私がやりました』

7月4日

・『ウプ・カップランブ ~お墓のスペース、足りません!~』(Uppu Kappurambu/インド) ※午前3時30分から独占配信

・『ファイナル・ブラッド 2』 ※見放題独占配信

・『新・大地震』

7月5日

・『ザ・バイクライダーズ』

7月8日

・『シンプル・プラン:群衆の中の子供たち』(Simple Plan: The Kids In The Crowd/カナダ) ※13時から独占配信

7月10日

・『オーメン:ザ・ファースト』

7月19日

・『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』

7月25日

・『ゴジラ×コング 新たなる帝国』

7月30日

・『教皇選挙』 ※独占配信

映画(韓国)

7月1日

・『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』 ※独占配信

アニメ映画(日本)

7月1日

・『イナズマイレブン・ザ・ムービー 2025』

7月11日

・『映画 忍たま乱太郎』

・『劇場版アニメ 忍たま乱太郎 忍術学園 全員出動!の段』

7月19日

・『わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!』 ※見放題独占配信

アニメ映画(海外)

7月16日

・『Flow』 ※独占配信

テレビドラマ(日本)

7月6日

・『こんばんは、朝山家です。』

7月8日

・『笑ゥせぇるすまん』 ※独占配信

テレビドラマ(海外)

7月8日

・『無主の城~AI に支配されたゾンビの街~』 ※13話以降は8月7日より見放題配信予定

7月9日

・『バラード 未解決事件捜査班』シーズン 1(Ballard/アメリカ) ※16時から独占配信

7月11日

・『アイダホの夜:大学生殺人事件』シーズン 1(One Night In Idaho: The College Murders/アメリカ) ※16時から独占配信

7月16日

・『私たちの青い夏』シーズン 3(The Summer I Turned Pretty/アメリカ) ※16時から独占配信

7月23日

・『シャイニー・ハッピー・ピープル ~若者たちの聖戦~』(Shiny Happy People: A Teenage Holy War/アメリカ) ※16時から独占配信

7月25日

・『ランジーン ~俺もジゴロになれますか?~』シーズン 1(Rangeen/インド) ※15時30分から独占配信

テレビアニメ(日本)

7月3日

・『陰陽廻天 Re:バース』

・『転生宗主の覇道譚 ~すべてを呑み込むサカナと這い上がる~』

7月4日

・『神椿市建設中。』オンエア版

・『神椿市建設中。』ディレクターズカット版

7月5日

・『怪獣8号』第2期

・『強くてニューサーガ』

・『9-nine- Ruler's Crown』

・『ネクロノミ子のコズミックホラーショウ』

・『ぷにるんず ぷに3』

・『よふかしのうた』

・『よふかしのうた Season 2』 ※見放題独占配信

7月6日

・『公女殿下の家庭教師』

・『追放者食堂へようこそ!』

・『ばっどがーる』

・『ぷにるはかわいいスライム 第2期』

7月7日

・『ガチアクタ』 ※見放題最速配信

・『彼女、お借りします』Season 1~4

・『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』

・『CITY THE ANIMATION』 ※世界見放題独占配信

・『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う』

・『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd Season』

・『ホテル・インヒューマンズ』

・『まったく最近の探偵ときたら』

・『水属性の魔法使い』

7月8日

・『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』

・『ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される』

・『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』

・『美男高校地球防衛部ハイカラ!』

7月9日

・『Turkey!』

7月10日

・『異世界黙示録マイノグーラ~破滅の文明で始める世界征服~』

・『帝乃三姉妹は案外、チョロい。』 ※見放題最速配信

・『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』

・『Panty&Stocking with Garterbelt』

・『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』 ※見放題最速配信

7月11日

・『カッコウの許嫁』

・『カッコウの許嫁 Season2』

・『HUNTER X HUNTER』 Season 1~6

・『ふたりソロキャンプ』 ※見放題最速配信

・『雨と君と』

・『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった⁉)』

7月12日

・『フードコートで、また明日。』

・『ブサメンガチファイター』

7月13日

『おそ松さん』第1期~第4期

・『おそ松さん~ヒピポ族と輝く果実~』

・『おそ松さん~魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊まり会~』

・『薫る花は凛と咲く』

・『傷だらけ聖女より報復をこめて』

・『ぐらんぶる Season 2』

・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』第1期~第2期

・『勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる ~この白魔導師が規格外すぎる~』

7月14日

・『盾の勇者の成り上がり』Season 1~4

7月15日

・『桃源暗鬼』

7月27日

・『カラオケ行こ!』

バラエティ(日本)

7月1日

・『水曜どうでしょうプレミア 東京2泊3日70km』

7月9日

・『パペットスンスン』

ドキュメンタリー(日本)

7月13日

『#WIP ~THE FIRST STAR~』

(C)2025「35年目のラブレター」製作委員会

(C)2024 映画『からかい上手の高木さん』製作委員会 (C)山本崇一朗/小学館

(C) 2024 Conclave Distribution, LLC.

(C) Amazon Content Services LLC

(C) 2024 CJ ENM Co., Ltd., Filmmakers R&K ALL RIGHTS RESERVED

(C)Dream Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five.

(C)藤子スタジオ/TV TOKYO

(C)Keiichi Arawi, KODANSHA/CITY THE ANIMATION Production Committee

(C)裏那圭・晏童秀吉・講談社/「ガチアクタ」製作委員会